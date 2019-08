Fuhrberg

Böse Überraschung für den Fahrer einen Renault Clio, als er in Fuhrberg zu seinem Fahrzeug zurückkehrte: Alle vier Reifen waren platt. Ein unbekannter Täter hatte sie in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Sonnabend, 5.20 Uhr, zerstochen. Der Wagen war am Straßenrand in der Dorfstraße geparkt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer