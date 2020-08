Wettmar

„Das war ein grausiger Anblick“, beschreibt Eva-Maria Wolff den Moment, als sie am Sonntagvormittag ihre Kamerunschafe füttern wollte. Auf ihrer Weide im Wettmarer Bruch lagen vier tote Tiere. Augenscheinlich hatte in der Nacht zuvor ein Wolf die Herde angegriffen. Nur zwei Tiere überlebten unverletzt die Attacke.

Muttertiere waren trächtig

Und der Angreifer hat die Tiere grausam zugerichtet. Ein Schaf wurde regelrecht zerfleischt, bei den anderen Tieren quollen nach den Bissen die Eingeweide aus den Kadavern. Besonders tragisch: Alle Schafe waren hochtragend. „In den kommenden Tagen sollten die Lämmer geboren werden“, sagt Eva-Maria Wolff. Gemeinsam mit ihrem Mann Friedrich betreibt sie die kleine Zucht als Nebenerwerb. Zum Glück für die Züchter standen in der Nacht nicht alle Tiere auf der Weide. „Einen Teil unserer Schafe hatten wir auf einer anderen Wiese untergebracht“, erläutert Wolff. Insgesamt besitzen sie und ihr Mann 20 Tiere.

Zaun bot keinen ausreichenden Schutz gegen Angriff

Die verbleibenden 16 Schafe sind mittlerweile in Sicherheit. „Wir haben sie im Stall untergestellt. Bis auf Weiteres bleiben sie auch dort“, sagt die Züchterin. „Die meisten unserer Tiere sind tragend, und wir wollen nicht auch noch deren Lämmer verlieren.“ Die Weide an der Wulbeck bleibt vorerst verwaist. Zwar ist sie eingezäunt, doch augenscheinlich bietet der Zaun nicht genug Sicherheit vor den Wölfen. Einen Elektrozaun als Schutz vor Wolfsangriffen gibt es nicht.

Wolff ist sich sicher, das ihre vier Schafe von einem Wolf getötet wurden. Für sie ist es die erste Attacke des Raubtieres auf ihre Herde. In der Vergangenheit kam es hin und wieder vor, dass ein Schaf einem streunenden Hund zum Opfer gefallen ist. „Aber dieser Angriff sah anders aus“, sagt sie. Noch am Sonntag begutachte ein Experte vom Wolfsbüros die getöteten Tiere und nahm Proben. Die Ergebnisse des DNA-Tests stehen noch aus. In der Regel liegen sie nach rund drei Wochen vor.

2019: Wolf riss 15 Heidschnucken in Engensen

In dem Bereich gab es in der Vergangenheit bereits mehrere Wolfsattacken. Die bislang folgenschwerste ereignete sich im Frühjahr 2019. Ein Wolf griff die Herde des Engenser Ortsbürgermeister Friedhelm Stein Anfang März 2019 an. Das Raubtier riss damals 15 Heidschnucken, verschleppte zwei und verletzte weitere fünf Tiere. DNA-Untersuchungen bestätigten eine Wolfsattacke auf die Herde. Im Oktober vergangenen Jahres griff ein Wolf ein Angus-Kalb auf einer Weide bei Engensen an und verletzte es schwer. Das Tier musste eingeschläfert werden.

