Am Freitag, 3. Juli, erhalten die Schüler der Oberschule in Großburgwedel ihre Abschlusszeugnisse. Lange sah es so aus, dass sie wegen der Corona-Pandemie ohne Abschlussfeier die Schule verlassen müssten. Jetzt kann es doch noch einen würdigen Rahmen geben – wenn auch bei einer Schulentlassung im Schnelldurchlauf.