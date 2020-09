Burgwedel

Ein 43 Jahre alter Mann wird sich wegen versuchten Totschlags am Springhorstsee in Großburgwedel vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hannover verantworten müssen. Der Pole hatte während einer Geburtstagsfeier auf dem dortigen Campingplatz auf einen anderen Mann eingestochen. Dieser war der Attacke nur durch eine schnelle Ausweichbewegung entgangen.

Angeklagter hatte wegen versuchten Mordes in Haft gesessen

Zwei Wachtmeister führten den Angeklagten in Handschellen in den Gerichtssaal des Amtsgerichts Burgwedel. Der breitschultrige Mann sitzt seit Ende Juni in Untersuchungshaft. Für den 43-Jährigen war die Zeit hinter Gittern keine neue Erfahrung. 2009 hatte ihn ein Gericht wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu sieben Jahren Haft verurteilt. Körperverletzung, Beleidigung, Diebstähle, Hausfriedensbruch, vorsätzliche Trunkenheit im Straßenverkehr – der Mann hatte schon vor und auch nach dem versuchten Mord seine Strafakte gefüllt. Aus dem Gefängnis entlassen, hatte er mehrfach gegen die Bestimmungen der Führungsaufsicht verstoßen. Er nahm Termine mit seinem Bewährungshelfer nicht wahr, entging so auch den Alkoholtests, beim allmonatlichen Drogenscreening fanden sich THC-Rückstände.

In Handschellen betrat der Angeklagte den Gerichtssaal, in Handschellen verließ er ihn wieder. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Wortgefecht endet mit Faustschlag

Im Sommer 2019 hatte der Pole, der sich mit einem 450-Euro-Job über Wasser hielt, auf dem Campingplatz am Springhorstsee gewohnt. Dort war die Situation in der Nacht zum 25. August bei einer Geburtstagsfeier eskaliert. Der Angeklagte selbst, bei dem ein Bluttest für die Tatzeit rund zwei Promille Alkohol ergab, kann sich laut seines Pflichtverteidigers an das Geschehen nicht erinnern. Er sei erst im Krankenhaus wieder zu sich gekommen. Sein Mandant gehe jedoch davon aus, dass es so wie angeklagt gewesen sei, hieß es im Gerichtssaal. Und er entschuldige sich dafür.

Gastgeber der Feier war ein Handwerker. Man saß mit Bekannten zusammen, alle tranken Alkohol. Der 43-Jährige trank mit, man kannte sich vom Platz. „Nach ein paar Minuten hat er dann Stress gemacht“, sagte der Handwerker als Zeuge aus. Da seien ein paar blöde Sätze gefallen. „Ich habe ihn gebeten zu gehen.“ Dem 43-Jährigen passte das offenbar nicht, er schlug dem Gastgeber die Faust ins Gesicht. „Das war schon eine ordentliche Wumme. Andere haben ihn dann weggeführt“, sagte der Zeuge.

Gast kommt mit zwei Messern zurück

Doch der rabiate Partygast blieb nicht weg. War es eine halbe Stunde, war es eine Stunde später? Plötzlich brüllte ein weiblicher Gast: „Er kommt mit einem Messer zurück!“ Tatsächlich waren es sogar zwei Küchenmesser, ein großes und ein kleines, deren Klingen oben und unten aus der erhobenen Faust herausschauten, als der 43-Jährige auf einen fünf Jahre jüngeren Mann losging. Dieser hatte ihn zuvor nach dem Faustschlag von der Parzelle weggeführt.

„Er hat von oben ausgeholt und das Messer kräftig nach unten geführt. Ich bin so ausgewichen“, sagte dieser Zeuge aus und deutete im Sitzen eine schnelle Bewegung mit dem Oberkörper nach hinten an. Seine dicke Silberkette, die ihm bis zur Brust reichte, verharrte bei der Ausweichbewegung noch einen Sekundenbruchteil länger an Ort und Stelle – sie ging unter der Wucht des Messerstichs entzwei. „Er war so von Sinnen“, berichtete ein weiterer Partygast im Zeugenstand. Mehrere der Gäste hatten den Messerstecher daraufhin am Boden fixiert, bis schließlich die Polizei eintraf.

Zeuge belastet Angeklagten

Ungünstig für den Angeklagten wirkte sich auch die Aussage eines weiteren Campers vom Springhorstsee aus. Dieser hatte den Tumult mit dem Faustschlag und das Wegschicken des 43-Jährigen von seiner Parzelle aus mitbekommen. Nach etwa einer halben Stunde habe er ihn dann auf dem Weg zurück zur Feier gesehen und angesprochen. Dessen Antwort habe gelautet: „Ich geh’ da jetzt hin und mach’ die platt!“

Amtsrichter gibt Fall ans Landgericht weiter

Vor dem Amtsgericht war der Mann nur wegen Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt worden. Amtsrichter Michael Siebrecht sah nach der Beweisaufnahme jedoch ebenso wie die Staatsanwaltschaft einen hinreichenden Verdacht für einen versuchten Totschlag – mit einer Straferwartung von mehr als vier Jahren Gefängnis muss dies am Landgericht verhandelt werden. Der Angeklagte habe seine Kontrahenten nach eigenen Worten „plattmachen“ wollen, begründete Siebrecht seine Entscheidung. Es dauerte einige Momente, bis die Dolmetscherin dem Angeklagten die Ausführungen des Richters übersetzt hatte. Dann brach es aus ihm heraus: „Das waren alles Lügen!“

