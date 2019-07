Fuhrberg

Unbekannte haben am Wochenende versucht, ins Clubhaus des SV Fuhrberg am Kahlsweg einzubrechen. Die Eingangstür hielt ihren Hebelversuchen jedoch stand, sie schafften es nicht ins Gebäude. Ereignet haben muss sich die Tat laut einer Polizeisprecherin zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonnabend, 14 Uhr. Zur Schadenshöhe wurde zunächst nichts bekannt. Wer verdächtige Personen oder ein Fahrzeug gesehen hat, sollte sich an das Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter