Großburgwedel

Zu einer Skitrainingswoche startet der SV Großburgwedel am 8. Februar nach Campitello in die Dolomiten. In der Region können mehrere Hundert Pistenkilometer im Verbund befahren werden. Skiübungsleiter des Vereins trainieren und betreuen die Gruppe. Die Anreise erfolgt ab Großburgwedel in einem Reisebus. Einige Plätze sind noch frei. Anmeldungen nimmt Karl-Heinz Fennel, unter Telefon 0151-50412033 entgegen. Weitere Informationen im Internet auf der Seite www.ski-fitness.de. Die Gruppe kehrt am 15. Februar nach Großburgwedel zurück.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer