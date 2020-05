Großburgwedel

Ein Mordstheater sollte es eigentlich am 28. März in der Aula des Gymnasiums Großburgwedel geben. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste die Aufführung des aktuellen Stücks „ Mordstheater im Damenclub“ der VHS-Theatergruppe ausfallen. Jetzt steht auch fest: Eine Alternativaufführung ist aus organisatorischen Gründen zeitnah nicht möglich. Wer eine Karte im Vorverkauf erworben hat, kann diese nun bei der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel zurückgeben. Die Erstattung des Kartenpreises erfolgt vor Ort.

Eine Aufführung des neuen Stücks der VHS-Theatergruppe ist für Februar 2021 in Großburgwedel geplant.

Von Lisa Otto