VHS-Theatergruppe gastiert mit Kriminalkomödie im Gymnasium

Burgwedel

Mit einem Gruselklassiker von Edgar Wallace und einer Kriminalgeschichte von Oscar Wilde hat die Theatergruppe der Volkshochschule ( VHS) Hannover Land schon große Erfolge gefeiert. Nun stehen die Darsteller mit der Kriminalkomödie „Der Damenclub von Marquise Crossing und sein erster Mordversuch“ auf der Bühne. Einer der vier geplanten Auftritte ist für Sonnabend, 28. März, ab 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums in Burgwedel vorgesehen.

Beim Theaterstück verschwimmt die Realität

Die Kriminalkomödie spielt in dem fiktiven Ort Marquis Crossing. Dort wollen fünf Frauen aus dem ortsansässigen Damenclub ein dramatisches Bühnenwerk auf die Beine stellen – voller Spannung und Humor. Stücke zu schreiben sei schließlich nicht schwer, sind sich die Damen einig. Auch die Nachbarschaft unterstützt ihr ehrgeiziges Projekt, sodass sich die Erzählung schnell zu einem opulenten Opern-Krimi-Dinner-Stück entwickelt.

Lesen Sie auch: VHS-Theatergruppe macht Mordstheater ohne Leiche

Als plötzlich auch noch zwei geflüchtete Häftlinge auftauchen, die sich vor der Polizei beim Damenclub in Sicherheit wähnen, läuft alles aus dem Ruder. Kurzerhand beziehen die Frauen die Sträflinge einfach in das Theaterprojekt mit ein. Und auch die Polizei darf bei der Suche nach dem perfekten Mord mitwirken. Doch schnell wird unklar, was eigentlich gespielt und was Realität ist. Dann wissen selbst die Schauspieler nicht mehr, ob die Waffe, die sie in der Hand halten, geladen ist oder nicht. Das Stück stammt aus der Feder des Amerikaners Pat Cook. Ins Deutsche wurde es von Bettina Arlt übersetzt.

Die Truppe ist bereits seit einigen Wochen mit dem Stück in der Region Hannover unterwegs. „Es lief sehr gut, keine Patzer und eigentlich immer ein begeistertes Publikum“, berichtet VHS-Theaterleiter und Regisseur Martin Bossert von den ersten Aufführungen in Neustadt am Rübenberge und Wunstorf. Die Aufführung in Großburgwedel bildet den Abschluss der kleinen Tournee.

Die Aufführung der VHS-Theatergruppe beginnt am Sonnabend, 28. März, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums in Burgwedel an der Straße Auf der Ramhorst 1. Der Eintritt kostet 12 Euro. Kinder, Studenten und Menschen mit Behinderung zahlen lediglich 8 Euro. Karten gibt es zum Vorverkaufspreis in der Buchhandlung Böhnert, Im Mitteldorf 2, in Großburgwedel.

Von Laura Beigel