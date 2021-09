Großburgwedel

Im Baugebiet Am Pöttcherteich entstehen neben den klassischen Einfamilienhäusern derzeit Mietwohnungen für Familien, Alleinstehende und Senioren, bei denen nicht nur auch auf Bezahlbarkeit, sondern gleichzeitig auch auf die Umwelt geachtet werden soll. Der Bau von acht Häusern auf einer Fläche von knapp 6000 Quadratmetern geht laut Bauunternehmer und Investor Antonio Saccullo auch gut voran. Nur bei den fest eingeplanten Fahrradabstellplätzen ist offenbar noch der Wurm drin.

Das Ziel: Soziale Durchmischung ohne Stigmatisierung

Ende des ersten Quartals 2023 sollen die 55 Wohnungen im sogenannten Gartenhofquartier bezugsfertig sein. 29 von ihnen sollen als Eigentumswohnungen vermarktet, 26 vermietet werden. Bei letzteren können auch Menschen mit nicht allzu großer Haushaltskasse zum Zug kommen: Für 16 von ihnen gibt es eine Preisbindung, fünf werden an B-Schein-Inhaber vergeben. Auf vorerst 15 Jahre sind die Miethöhen festgeschrieben.

„Alle Häuser werden gleich erstellt“, sagte Saccullo bei einem Ortstermin, zu dem auch Olaf Lies, der niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz und Bürgermeister Axel Düker (SPD) gekommen waren. „Die verschiedenen Wohnungstypen werden verteilt, sodass es keine sozialen Stigmata gibt. Denn die Menschen sollen ja miteinander wohnen und sich verstehen.“ Nicht in erster Linie Sozialwohnungen, sondern bezahlbarer Wohnraum, etwa für im Klinikum oder in Burgwedeler Firmen Tätige sei von Nöten, erläuterte Düker. „Wer hier arbeitet, will auch hier wohnen können und nicht von Lehrte aus pendeln.“

Pöttcherteich hat eine lange Geschichte

Schon 2015 – da wurden die Erschließungspläne für das Baugebiet Nördlich Pöttcherteich im Planungs- und Tiefbauausschuss vorgestellt – war klar: Es wird eine Zweiteilung geben. Mit eingeschossiger Einfamilienhausbebauung in der östlichen und Mehrfamilienhäusern in massiverer Bauweise in der westlichen Hälfte. Nicht zuletzt, um generationsübergreifendes Wohnen möglich zu machen. Anfang 2018 begann der Bau des ersten Einfamilienhauses. Diese sind mittlerweile bereits fertig.

Minister Olaf Lies (vorn) informiert sich über den Baufortschritt im Baugebiet. Quelle: Sandra Köhler

Die Planungsphase für die Mehrfamilienhäuser gestaltete sich langwieriger. 18 Investoren bewarben sich – das Rennen machte 2019 schließlich Antonino Saccullo. Der Baubeginn war für Frühjahr 2020 geplant, verschob sich jedoch um ein halbes Jahr. Nun aber geht es voran – und zwar planmäßig. Ein wichtiges Thema: Mobilität.

Platz für Fahrräder ist mitgedacht

Und genau das war das Stichwort für Steffen Timmann vom ADFC Burgwedel. „Sind denn neben Parkplätzen auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geplant?“, wollte er wissen. Wenn es nach Bauunternehmer Saccullo geht, auf jeden Fall. „Wir haben abschließbare Häuschen mit begrünten Dächern für jeweils sechs bis acht Räder vorgesehen“, sagte er: „Viele Menschen fahren mittlerweile E-Bikes und wollen die auch sicher einschließen.“ Allerdings gebe es da aktuell noch Klärungsbedarf mit der Region, sagte er. „Es wäre gut, wenn die uns entgegenkommt – gerade im Hinblick auf ein nötiges Umdenken bei der Mobilität.“

„Ich bin froh, dass sie hier mit einem Parkplatz pro Wohneinheit planen und nicht mit anderthalb oder zwei“, sagte Lies. Die von Düker vorgebrachte Idee, nicht nach einem reinen Stellplatzschlüssel für Autos, sondern einem Mobilitätsschlüssel vorzugehen, der etwa auch Fahrradstellplätze in den Blick nimmt, fand er ausgesprochen interessant. Es müsse schließlich darum gehen, alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen in den Blick zu nehmen.

80 verschiedene Arten gelistet

Übrigens: In den Blick genommen wurde bei dem zweieinhalbgeschossigen Vorzeigeprojekt auch die Natur. Deshalb habe die Planung auch so lange gedauert, sagte Bürgermeister Düker. Zum Bauen geeignete Grundstücke fänden sich durchaus. Aber es gelte stets, so viel Natur wie möglich zu erhalten, zudem müsse immer auch ein Ausgleich für die bebauten Flächen geben. Sollten sich auf dem Baugrund geschützte Tiere zeigen, werde es richtig aufwendig.

Am Pöttcherteich sei gemeinsam mit der Naturschutzbehörde der Region geplant worden. Mit dem Erfolg, dass in unmittelbarer Nähe des Wohngebietes mehr als 80 verschiedene Arten offiziell aufgelistet werden konnten, Rotkehlchen und Nachtigall, Siebentöter und Schwarzkehlchen zum Beispiel. Und trotzdem gebe es dort auch noch Flächen, auf denen die Landwirte Grünlandwirtschaft betreiben können.

Von Sandra Köhler