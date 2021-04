Burgwedel

Der Unterhaltungsverband (UHV) Wietze hat vor allem ein Projekt in den kommenden Monaten auf seiner Agenda. „Gemeinsam mit dem Forstamt Fuhrberg wollen wir die Hengstbeeke zum Teil renaturieren. Sie soll zurück in ihren alten Lauf geführt werden“, sagt Astrid Baarck. Sie ist die neue Geschäftsführerin und Verbandsingenieurin. Damit löst sie Gerald Roloff auf dem Posten ab. „Ich stehe aber weiterhin mit Rat und Tat zur Seite“, verspricht Roloff. Auch Verbandsvorsteher Helmut Döpke möchte sich aus Altersgründen in nicht all zu ferner Zukunft ein wenig zurückziehen. „Da müssen wir dann wen finden, der Zeit und Muße hat, das zu übernehmen.“

Der Einsatz lohnt sich – nicht zuletzt mit Blick auf das aktuelle Projekt an der Hengstbeeke. Das Forstamt Fuhrberg habe bereits einen Antrag beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) eingereicht, um das Vorhaben im Wald zwischen Großburgwedel und Fuhrberg zu finanzieren. „Das ist nicht ganz günstig, die Kosten liegen im sechsstelligen Bereich“, sagt Baarck. Doch das sei eine gute Anlage, denn durch die Renaturierung würden viele Kleintiere ihren Lebensraum zurückbekommen.

Renaturierung und Aufwertung des Flusses

Und da der alte Lauf des Flusses noch erhalten ist, müssten lediglich Schlamm und Laub der vergangenen Jahre ausgehoben werden. Es gehe insgesamt um ein paar 100 Meter Flusslauf, die umgelegt und um 200 bis 300 Meter, die aufgewertet werden sollen. „Die Fließgeschwindigkeit ist zu langsam, deswegen werden wir Wurzelteller dort einsetzen“, erklärt Baarck.

Die Hengstbeeke soll aufgewertet werden. Quelle: Janna Silinger

Die Hengstbeeke mündet zwischen Fuhrberg und der Wedemark schließlich in die Wietze, führt Baarck fort. Und auch die Unterhaltung dieser gehöre – wie es der Name des Verbandes schon verrät – zu einer der wichtigsten Aufgaben. „Wir planen bald, mit einer Drohne 38 Kilometer der Wietze zu überfliegen“, sagt die Verbandsingenieurin. So soll herausgearbeitet werden, an welchen Stellen noch Optimierungsbedarf bestehe.

Wasserknappheit wird ein großes Thema sein

Für Baarck ist die Verbandsarbeit nicht neu. Bereits seit 2007 kennt Baarck die Projekte des UHV, arbeitete an vielen von ihnen mit. Bevor sie jetzt ihr neues Amt übernommen hat, sei sie knapp ein halbes Jahr mit Roloff mitgelaufen, sagt sie. Nun ist sie voller Tatendrang. Die wohl größte Herausforderung in den kommenden Jahren werde der Klimawandel sein – längere Phasen ohne Regen, Schwankungen der Niederschlagsintensität. „Schon heute fallen einige Gewässer über längere Zeiträume im Jahr trocken, sodass der Erhalt durchgängiger ökologischer Strukturen sehr schwierig bis unmöglich wird“, sagt auch Roloff. „Die Wasserversorgung wird irgendwann knapp, der Klimawandel ist da. Und es gibt immer noch Menschen, die sich einen Pool in den Garten stellen und auch noch alle fünf Tage das Wasser wechseln“, kritisiert er.

Von Janna Silinger