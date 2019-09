Großburgwedel

Kratzer am vorderen Kotflügel und einen beschädigten Scheinwerfer bemerkte ein Autofahrer, als er am Montag zu seinem auf dem Penny-Parkplatz an der Hannoverschen Straße abgestellten Audi A3 zurückkehrte. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug den Wagen touchiert. Von dessen Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Der Unfall ereignete sich zwischen 15.30 und 16 Uhr.

Die Chancen, den Verursacher noch ausfindig zu machen, stehen gar nicht so schlecht. Die Polizei hat an dem schwarzen Audi Spuren von grünem Fremdlack gefunden und sichergestellt. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer