Großburgwedel

Beim Einparken hat ein weißer Kleinwagen – vermutlich ein VW Polo – einen schwarzen Seat am vorderen rechten Kotflügel touchiert. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants an der Kokenhorststraße in Großburgwedel. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer des weißen Fahrzeugs. Zeugen hatten den Parkrempler beobachtet, konnten der Polizei aber keine näheren Angaben zu dem Unfallverursacher machen. Die Beamten hoffen nun, dass weitere Zeugen Hinweise unter Telefon (05139) 9910 geben können.

Von Thomas Oberdorfer