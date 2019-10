Wer fuhr gegen BMW auf Schützenplatz? Polizei findet verräterische Lackspuren

Großburgwedel

Mithilfe von sichergestellten weißen Lackresten hofft die Polizei, den Autofahrer zu finden, der sich nach einem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Der Geschädigte hatte seinen grauen BMW auf dem Schützenplatz in Großburgwedel abgestellt. Als er am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr zu seinem zurückkehrte, entdeckte er im vorderen linken Bereich des Autos ein dicken Kratzer.

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 23.30 Uhr und Donnerstagfrüh hatte augenscheinlich ein anderes Fahrzeug den grauen BMW touchiert. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden an dem BMW auf 1000 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer