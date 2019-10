Großburgwedel

Das wünscht sich keiner: zu seinem Auto zurückzukommen und festzustellen, dass jemand es beschädigt hat. Genau das hat der Fahrer eines VW Polo am Donnerstagvormittag erlebt. Er hatte sein Auto gegen 9.50 Uhr auf den Parkplatz des Getränkemarktes an der Von-Eltz-Straße in Großburgwedel abgestellt. Als er gegen 11 Uhr zurückkehrte, entdeckte er am hinteren linken Kotflügel einen Schaden. Die Reparatur dürfte etwa 1000 Euro kosten. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, sollte sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Mehr zu Einsätzen von Polizei und Feuerwehr in der Stadt Burgwedel lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Sandra Köhler