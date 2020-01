Fuhrberg

Bei einem Verkehrsunfall in Fuhrberg ist am Dienstagmittag eine Frau verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 26 Jahre alter Renault-Fahrer gegen 12 Uhr auf der Celler Straße übersehen, dass der Fahrer (28) eines vor ihm fahrenden Mercedes’ auf ein Grundstück abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Mitfahrerin (57) im Mercedes klagte anschließend über Nackenschmerzen. Angehörige fuhren sie zum Arzt. Den Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf 800 Euro.

Von Frank Walter