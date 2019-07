Engensen

Ein jugendlicher Radfahrer ist nach einem Unfall am Mittwochvormittag in Engensen mit leichten Verletzungen in eine Klinik gekommen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die 43 Jahre alte Fahrerin eines Linienbusses den Radfahrer um 10.46 Uhr auf dem Alten Postweg darauf aufmerksam machen wollen, dass sie ihn überholen wollte. Ihr Hupen bewirkte jedoch genau das Gegenteil: Der 15-Jährige Radfahrer erschrak, verlor die Kontrolle über sein Rad und touchierte die Seite des überholenden Busses. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Rettungssanitäter brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik.

Von Frank Walter