Fuhrberg

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der L310 bei Fuhrberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei sperrte die Landesstraße für etwa drei Stunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten war der 34-Jährige mit seiner Yamaha kurz nach 15.30 Uhr aus Fuhrberg kommend in Richtung Celle unterwegs gewesen. Ein 56 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr die L310 in die Gegenrichtung. Als der Autofahrer nach links in einen Waldweg abbog, krachte der Motorradfahrer in den BMW.

Motorradfahrer gerät nach Kollision in Gegenverkehr

Durch die Kollission wurde der Biker auf seiner Maschine in den Gegenverkehr geschleudert. Während die Yamaha gegen einen Renault rutschte, stieß der inzwischen vom Motorrad getrennte 34-Jährige mit einem dahinterfahrenden Hyundai zusammen.

Zur medizinischen Erstversorgung wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Die L310 wurde für die Unfallaufnahme bis etwa 18.30 Uhr voll gesperrt.

Von Frank Walter