Großburgwedel

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall am Mittwoch in Großburgwedel. Eine 67-Jährige streifte gegen 14 Uhr auf der Fuhrberger Straße mit ihrem Mazda einen am Fahrbahnrand abgestellten VW. Im Anschluss kollidierte der Wagen auch noch mit einem Pferdeanhänger, der vor dem VW stand und durch den Aufprall mehrere Meter nach vorn gegen eine Straßenlaterne geschleudert wurde.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei kann derzeit jedoch nicht ausschließen, dass die Fahrerin den Unfall aufgrund des Einflusses von Alkohol und Medikamenten verursachte. Daher bitten die Ermittler nun um Hinweise von Zeugen, die etwas gesehen haben. Das Kommissariat ist unter Telefon (05139) 9910 zu erreichen.

Von Carina Bahl