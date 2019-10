Großburgwedel

Ein Moment der Unachtsamkeit hat am Montag zu einem Unfall auf der Isernhägener Straße geführt. Eine 39-Jährige wollte mit ihrem Mercedes Vito nach links auf die Autobahnauffahrt in Richtung Hannover einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Fiat mit einer 46-jährigen Fahrerin am Steuer. Die beiden Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Fiat war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben.

Von Thomas Oberdorfer