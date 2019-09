Großburgwedel

Er hatte den Radfahrer schlichtweg übersehen: Der Fahrer eines VW Golfs wollte am Sonnabend um 18.09 Uhr von der Tankstelle an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah er einen 14-Jährigen, der auf dem Radweg entlang der Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 1000 Euro. Am Auto gab es Lackschäden sowie eine leichte Eindellung an der hinteren Fahrertür.

Von Sandra Köhler