Großburgwedel

Die A-7-Anschlussstelle in Großburgwedel ist gefährlich: Drei Autos sind dort am Mittwoch kollidiert. Verursacht hatte den Unfall ein 50 Jahre alter Honda-Fahrer. Dieser wollte um 16.10 Uhr auf der L­ 381 aus Isernhagen kommend nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen ihm auf der Landesstraße entgegenkommenden Rover, an dessen Steuer ein 63-Jähriger saß. Beide Wagen stießen zusammen. Eines der Autos prallte dann noch gegen einen Mazda, dessen 23 Jahre alter Fahrer gerade von der Autobahn abgefahren war.

Immer wieder Unfälle an der Anschlussstelle

Der Fahrer des Honda klagte anschließend über Schmerzen im Oberkörper, vermutlich durch den Aufprall in den Gurt. Die Rettungsleitstelle schickte einen Rettungswagen an die Unfallstelle. Die Sanitäter mussten jedoch nicht tätig werden.

Im Bereich der A-7-Anschlussstelle in Großburgwedel kommt es immer wieder zu Abbiegeunfällen. Das Land will den Einmündungsbereich auch deshalb zu einem Kreisverkehr umbauen lassen.

Von Frank Walter