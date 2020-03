Großburgwedel

Glimpflich endete der Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer in Großburgwedel: Die 62-Jährige bog mit ihrem Wagen von der Kleinburgwedeler Straße nach rechts in die Thönser Straße ab. Dabei übersah sie den 74-jährigen Radler, der in Richtung Kleinburgwedel unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde leicht am Bein verletzt, eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Nach Polizeiangaben wurde das Fahrrad erheblich am Vorderrad und am Lenker beschädigt, am Auto blieben einige Kratzer zurück. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr.

Von Thomas Oberdorfer