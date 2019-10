Großburgwedel

Ein zwölf Jahre alter Junge hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Großburgwedel leicht verletzt. Er wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt.

Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Schüler um 11.40 Uhr vermutlich bei Grün den Fußgängerüberweg an der Ecke Hannoversche/Pestalozzistraße in Richtung Tankstelle. Ein 84 Jahre alter Isernhagener, in seinem BMW unterwegs in Richtung Zentrum, übersah das für ihn geltende Rotlicht und stieß mit dem Fahrrad des Jungen zusammen. Der Zwölfjährige kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht am Bein. Ein Rettungswagen war vor Ort, musste den Jungen aber nicht mitnehmen: Seine Mutter fuhr mit ihm ins Krankenhaus.

Der Sachschaden blieb gering, sowohl am BMW als auch am Fahrrad fanden sich einige Kratzer.

Von Frank Walter