Unfall: 86-Jähriger verwechselt Brems- mit Gaspedal

Großburgwedel

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch ein Radfahrer erlitten, den gegen 9.40 Uhr ein Mercedes an der Straße In der Riede erfasst hatte.

Dort wollte nach Aussage eines Polizeisprechers ein 86 Jahre alter Autofahrer das Grundstück verlassen und nach links abbiegen. Deshalb rollte der Mann langsam mit dem Mercedes zur Straße, als er von links einen Radfahrer wahrnahm. Der Fahrer wollte bremsen, um den Radfahrer passieren zu lassen. Dabei verwechselte er nach Polizeiangaben aber das Brems- mit dem Gaspedal, sodass das Auto beschleunigte und scharf nach links einbog. Der 86-Jährige stieß zunächst frontal gegen den Radfahrer, dann gegen einen anderen, am Fahrbahnrand parkenden Mercedes.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Der Mercedes des Unfallfahrers wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die Polizei gibt den Schaden mit etwa 10.000 Euro an. Der Fahrer konnte nach Polizeiangaben seinen Führerschein behalten, gegen ihn wird ermittelt.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Stadt Burgwedel lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark