Thönser stellen Maibaum unter erschwerten Bedingungen auf

Thönse

Schützenfest, Feierlichkeiten zum 1. Mai – gewöhnlich starten die feierfreudigen Thönser mit einem bunten Programm in den Wonnemonat. Nicht so in diesem Jahr. Wegen der Corona-Krise ist alles abgesagt. Aber so ganz wollten Thönser dann doch nicht auf lieb gewonnene Traditionen verzichten. Seit Donnerstag steht nun wieder der Maibaum im Ort. An seiner traditionellen Stelle vor dem Feuerwehrhaus.

"Bitte bleiben Sie zuhause und gesund." In diesem Jahr trägt der Thönser Maibaum einen ungewöhnlichen Schmuck. Quelle: Heiko Wöhler

„Das war eine ganz spontane Idee der Feuerwehr“, erzählt Ortsbrandmeister Ingmar Franke. Gemeinsam mit ein paar Kollegen stellte er am Donnerstag den Baum auf. „Wir haben dabei sehr genau darauf geachtet, dass wir beim Aufstellen des Baumes die geltenden Kontaktbeschränkungen einhalten und auf den nötigen Abstand achten“, sagt Franke. „Außerdem haben alle eine Maske getragen.“

Nach dem Aufstellen des Baumes ist nun aber erst einmal wieder Schluss mit den liebgewonnenen Gewohnheiten. „Es gibt keine Feiern und auch kein Treffen unter dem Baum“, sagt Franke. Und doch denken die Thönser schon ein wenig an die erste Feier in der Nach-Corona-Zeit. Denn: Am Maibaum ist in gut erreichbarer Höhe eine rote Geldkassette als Spendenbox angebracht. „Wer mag, kann ein wenig Geld hineinwerfen. Der Erlös soll später einer Dorfveranstaltung zugute kommen, wenn die Pandemie es wieder zulässt“, sagt er. Und einen Hinweis an potenzielle Langfinger hat der Ortsbrandmeister auch noch parat: „Wir leeren die Box täglich.“

Die Feuerwehr sammelt Spenden für ein Dorffest nach der Corona-Pandemie. Quelle: Heiko Wöhler

Von Thomas Oberdorfer