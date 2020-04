Ein alles andere als alltäglicher Fall beschäftigt derzeit die Burgwedeler Polizei. Unbekannte haben mitten auf einem Feldweg in Wettmar zwei tiefe Löcher ausgehoben. Warum sie das taten, darüber rätselt nicht nur die Polizei.

Frisch aufgeschüttetes Erdreich markiert eine der Stellen, an der am Dienstag Unbekannte ein Loch mitten auf einem Feldweg in Wettmar ausgehoben hatten. Quelle: Thomas Oberdorfer