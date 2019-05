Großburgwedel

Nur noch wenige Tage, dann wird in Großburgwedel von Freitag, 17. Mai, bis Sonntag, 19. Mai, das Schützenfest in Großburgwedel gefeiert. Traditionen wollen bewahrt werden, und so beginnt der Festreigen am Freitag wieder um 17.30 Uhr mit einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst im Rathauspark. Der Musikzug der Feuerwehr Großburgwedel übernimmt die musikalische Begleitung. Um 18 Uhr geben die Könige und Majestäten des vergangenen Jahres feierlich ihre Ketten auf der Rathausterrasse zurück.

Kommers und Party am Freitag

Der offizielle Kommersabend beginnt am Freitag um 19 Uhr im Festzelt auf dem Schützenplatz. Dabei werden die Könige und Ritter 2019 proklamiert und der Sieger der Traditionsscheibe bekannt gegeben. Zudem werden die Sieger des Mannschaftsschießens verkündet – und mit Pokalen ausgestattet. Der erste Tag schließt mit einer Party. DJ Toddy und DJ Bernd liefern die passende Musik dazu.

Scheiben annageln und Familiennachmittag am Sonnabend

Am Sonnabend geht es dann auf große Tour: Die Schützen treffen sich zum Annageln der Königsscheiben um 13 Uhr auf dem Alten Markt. Von dort geht es zu Kinderkönigin Maja Gerberding an der Bahnhofstraße, zu Jungmannenkönig Leonard Kaleta an der Marienburger Straße, zu Bürgerkönig Roy Diers am Nelkenweg und schließlich weiter zu Schützenkönig Thomas Weiss am Wilhelm-Raabe-Weg. Wer den Schützen bei ihrem Umzug durch die Stadt nicht winken möchte, kann auf dem Schützenplatz warten: Dort gibt es von 15 bis 17 Uhr einen Familiennachmittag. Alle Fahrgeschäfte können dann zum halben Preis genutzt werden. Um 18 Uhr kehren die Schützen zurück ins Zelt – und die zweite Party, erneut mit den beiden DJs vom Freitag, beginnt.

Festumzug und Platzkonzert am Sonntag

Der große Festumzug startet am Sonntag im Amtspark. Schützen, Vereine und Spielmannszüge treffen sich um 14.30 Uhr, um sich zu sortieren. Noch nicht angemeldete Vereine, Verbände oder Hobbymannschaften, die kurzfristig am Umzug teilnehmen möchten, können sich bei Mike Ocker unter Telefon (0163) 7851729 melden. Der Festumzug beginnt um 15 Uhr und führt über folgende Straßen: Amtspark, Im Klint, Von-Eltz-Straße, Dammstraße, Im Mitteldorf, Von-Alten-Straße, Fuhrberger Straße –und schließlich auf den Schützenplatz ins Festzelt. Dort gibt es zum Abschluss noch ein Platzkonzert der Musik- und Spielmannszüge.

Von Carina Bahl