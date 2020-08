Oldhorst

Durch die Beobachtungen von Zeugen hoffen die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel, einem Umweltverschmutzer auf die Schliche zu kommen. Der unbekannte Täter entsorgte in der Zeit zwischen Sonnabend- und Sonntagmorgen an einem Feldweg im Bereich Heisterholz Heide in Oldhorst seinen Müll.

Insgesamt drei Kubikmeter Styroporplatten und Kartons landeten so in der Landschaft. Falls jemand diese Umweltverschmutzung beobachtet hat, bittet die Polizei um Hinweise an die Dienststelle in Großburgwedel. Telefonisch ist das Kommissariat unter der Rufnummer (05139) 9910 zu erreichen.

Anzeige

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Von Thomas Oberdorfer