Thönse

Die Region beginnt mit dem nächsten und damit vierten Abschnitt der Sanierung der Thönser Ortsdurchfahrt. Nachdem die Arbeiten zwischen dem Ortseingang aus Richtung Großburgwedel und der Bruchstraße weitgehend fertiggestellt sind, geht es ab Montag, 29. Juni, in der Langen Reihe zwischen den Einmündungen Bruchstraße und Strubuschweg weiter. Dieser Abschnitt der Kreisstraße 117 bleibt bis zu den Sommerferien voll gesperrt. Eine Schranke regelt – wie schon in den Abschnitten zuvor – den Busverkehr. Für Autofahrer gilt: Die großräumige Umleitung um Thönse herum bleibt weiterhin bestehen.

Bruchstraße wird Einbahnstraße

Für die Autofahrer im Ort bringt das Wandern der Baustelle eine geänderte Verkehrsführung mit sich. Sie können ab Montag aus dem Strubuschweg kommend nur noch in Richtung Engensen und Wettmar auf die Ortsdurchfahrt abbiegen. Außerdem führt die Region – zumindest zu Beginn der Baumaßnahme – in der Bruchstraße eine Einbahnstraßenregelung ein. Die Straße kann dann nur in Richtung Norden zwischen der Lange Reihe und Heierphul befahren werden.

Und diese Arbeiten sind in dem neuen Bauabschnitt geplant: Zunächst werden, wie zuvor schon in den anderen Abschnitten, die Gehwege, Borde und Rinnen erneuert. Im Bereich der Einmündung des Strubuschweges soll zudem eine Querungshilfe für Fußgänger gebaut werden. Dazu lässt die Region die Bordsteine absenken und stattet die Bürgersteige mit taktilen Elementen aus. „Das sind geriffelte weiße Felder auf dem Gehweg, die Menschen mit einer Sehbehinderung eine bessere Orientierung ermöglichen“, erläutert Regionssprecher Klaus Abelmann.

Asphaltiermaschine kommt im August

Zumindest für den Bereich zwischen der Einmündung Strubuschweg und dem Ortsausgang in Richtung Großburgwedel ist das Ende der Arbeiten damit in Sicht. Zwischen dem 17. und 21. August will die Region dort die Sanierung der Ortsdurchfahrt abschließen. Dazu soll ab dem 19. August eine Asphaltiermaschine anrücken und die Fahrbahndecke fertigstellen. Für diese Arbeiten muss der Bereich für den Verkehr noch einmal komplett gesperrt werden.

Letzter Abschnitt bis Ortsausgang Richtung Engensen

Doch damit ist die Sanierung in Thönse noch nicht abgeschlossen. Bereits mit Beginn der Sommerferien geht es mit Arbeiten am Kanalsystem zwischen dem Strubuschweg und der Wettmarer Straße weiter. Ein größeres Projekt im Rahmen der Straßensanierung dürfte dann noch einmal der geplante Umbau des Einmündungsbereichs der Wettmarer Straße sein. Im fünften und letzten Abschnitt wandert die Baustelle dann weiter bis zum Ortsausgang in Richtung Engensen. Dort soll es eine weitere Querungshilfe für Fußgänger geben.

Ende des Jahres soll die Sanierung abgeschlossen sein. Denn: „Wir liegen richtig gut im Zeitplan“, so Abelmann. Und der sieht ein Ende der Arbeiten noch vor dem Winter vor.

Von Thomas Oberdorfer