Großburgwedel

Für Alexander Ronshausen und Silas Löhnig ist es nach der Schule zur Turnerschaft Großburgwedel gegangen. Dort absolvieren sie seit Anfang August ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Dabei unterstützen die beiden Sportler nicht nur die Übungsleiterinnen und -leiter der TSG in den Bereichen Leichtathletik, Badminton, Basketball und Trampolin, sondern betreuen auch die Sportangebote an den Partnerschulen in Großburgwedel, Kleinburgwedel und Thönse.

Begeisterte Fußballspieler

Dazu kommt die Planung und Durchführung von Vereinsveranstaltungen sowie die Unterstützung der Geschäftsstelle bei der Organisation, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Der 19-Jährige Löhnig hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr sein Abitur am Gymnasium Großburgwedel gemacht. In seiner Freizeit treibt er jeden Tag Sport. Seine große Leidenschaft ist Fußball, er interessiert sich aber auch für Tennis und Badminton. Der 18-jährige Ronshausen hat in diesem Sommer seine Fachhochschulreife in Gestaltung abgeschlossen und spielt ebenfalls seit Jahren Fußball.

Von Alina Stillahn