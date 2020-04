Trotz Corona: Oberschule startet am Montag wieder Schulbetrieb

Großburgwedel

Knapp sechs Wochen ist es her, dass die Schulen angesichts der sich rasant ausbreitenden Corona-Pandemie schlossen. Nun gibt es einen Neustart. Den Anfang machen in Burgwedel einige Schüler der Oberschule. Sie kehren am Montag, 27. April, in ihre Schule zurück. Aber auch für die restlichen Kinder und Jugendlichen der Einrichtung und die der anderen Burgwedeler Schulen beginnt wieder der Alltag – wenn auch vorerst in einer anderen Form. Auf sie wartet Digitalunterricht zu Hause. Wie die Vorbereitungen laufen, erklärt Oberschul- und IGS-Leiter Marco Gerhard Schinze-Gerber im Interview.

Welche Schüler sind am Montag wieder in der Schule?

Anzeige

Zum Start kommen ausschließlich Schüler der Oberschule. Sie sind die Einzigen, die bei uns in diesem Schuljahr noch Prüfungen ablegen müssen, entweder zum Haupt- oder zum Realschulabschluss. Das betrifft den kompletten zehnten Jahrgang und einige Schüler aus den neunten Klassen.

Weitere NP+ Artikel

Wie viele Schüler sind das?

Das klären wir gerade. Im zehnten Jahrgang haben wir 57 Schüler. Aber die werden nicht alle kommen. Wer einer Risikogruppe angehört, bleibt zu Hause, genauso Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Haushalt leben. Und aus dem neunten Jahrgang kommen nur die, die uns nach dem Schuljahr mit einem Hauptschulabschluss verlassen wollen. Wer im nächsten Schuljahr die zehnte Klasse besuchen möchte, der kommt nicht. Und: Die Klassen werden nur jeden zweiten Tag unterrichtet, immer im Wechsel. Wir werden gleichzeitig kaum mehr als 50 Schüler im Gebäude haben.

Geht es zurück in die normalen Klassen, oder wie läuft der Unterricht ab?

Es ändert sich eigentlich alles. Wir haben die Klassen aufgeteilt. Maximal 13 Schüler werden gemeinsam in einem Raum sitzen. Jeder an einem einzelnen Tisch mit ganz viel Abstand zum Nachbarn. Und die Klassenräume liegen auch nicht nebeneinander. Wir verteilen die Lerngruppen über das Schulgebäude.

Und in den Pausen treffen sich die Schüler dann auf dem Schulhof?

Nein, das wird nicht passieren. Wir appellieren an sie, dass sie Abstand halten. Außerdem wird es für die Klassen unterschiedliche Pausenzeiten und -höfe geben.

Wird es besondere Hygienemaßnahmen in Ihrer Schule geben?

Ja. Die Klassenräume werden täglich gereinigt und komplett flächendesinfiziert. Die Toiletten sogar zweimal täglich, einmal nach der ersten großen Pause und ein zweites Mal nach Schulschluss.

Und in den Klassen stehen Desinfektionsmittel für die Schüler zur Verfügung?

Nein. Wir orientieren uns an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Gründliches Händewaschen reicht demnach. Seife und Handtücher haben wir genügend. Und endlich ist es mal ein Vorteil, in einer Schule älteren Baujahrs zu unterrichten. Wir haben noch in jedem Klassenzimmer ein Waschbecken. Und sogar im Zimmer für den Schulleiter gibt es eins (Schinze-Gerber schmunzelt).

Die IGS Langenhagen startet mit einer Maskenpflicht am Montag ihren Schulbetrieb. Die gilt für Lehrer und Schüler ...

Verpflichtend geplant ist das bei uns nicht. Obwohl ich grundsätzlich für das Tragen einer Mund-Nase-Maske bin. In Zusammenarbeit mit unserem Förderverein habe ich 300 Masken für die Schule erworben. Die hat ein Textilbetrieb für uns genäht. Die geben wir zum Selbstkostenpreis von 2,50 Euro an Schüler und Lehrer ab.

Für die Schüler wird es einen neuen Stundenplan geben?

Ja. Zum Start unterrichten wir Deutsch, Mathe und Englisch. Nur die Kernfächer, sonst nichts. Das sind auch die Fächer, in denen die Schüler ab dem 20. Mai ihre Abschlussprüfungen ablegen müssen. Und es wird auch keinen Nachmittagsunterricht geben. Nach sechs Stunden ist Schluss. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt dann noch Unterricht in den Nebenfächern hinzu, die später mündlich geprüft werden.

Und wie bereiten sich die Schüler auf ihre Prüfungen vor, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht am Unterricht teilnehmen können?

Da ist nur Homeschooling möglich. Diese Schüler werden wir natürlich besonders eng betreuen. Das geht dann aber nur telefonisch oder in kleinen Videokonferenzen. Jeder unserer Lehrer bietet täglich eine Telesprechstunde an. Wir werden für alle Schüler eine Lösung finden.

Die große Masse der 450 Schüler, die an IGS und Oberschule unterrichtet werden, kommt ja frühestens in der zweiten Maihälfte wieder zur Schule. Wie werden die unterrichtet?

Für die haben wir einen Digitalunterricht aufgebaut. Das geschah in den ersten Wochen bereits in Eigeninitiative unseres Kollegiums und ist jetzt verpflichtend vorgeschrieben. Die Kinder sollen zu Hause jeden Tag für die Schule lernen. Und wir betreuen das per Telefon, E-Mail oder auch mit Videokonferenzen. Die Aufgaben erhalten die Schüler per E-Mail über unseren Schulserver.

Welchen Umfang hat dieser Unterricht?

Für unsere Jahrgänge sind das täglich drei Stunden. Unterrichtet werden im Prinzip alle Fächer. So es denn Sinn ergibt. Zum Beispiel beim Kunst- oder Sportunterricht bestehen Einschränkungen.

Und was machen die Schüler, die zu Hause über keinen Rechner oder Internetzugang verfügen?

Für die wird es analoge Basisaufgaben geben. Sie können nach Absprache zu uns in die Schule kommen und sich hier ihre Aufgaben abholen.

Werden die Aufgaben von den Lehrern auch korrigiert und bewertet?

Die Lehrer lassen sich einen Teil der Ergebnisse zurücksenden. Die Schüler erhalten auf jeden Fall ein Feedback zu ihren Leistungen und Lernfortschritten. Klassisch mit Noten bewerten dürfen wir diese nicht. Das ist nach den Erlassen grundsätzlich nicht erlaubt.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Thomas Oberdorfer