Großburgwedel

Als ein Fahrradfahrer am Montag gegen 1 Uhr sein vor dem Großburgwedeler Bahnhof abgestelltes Trekkingrad abholen wollte, war es verschwunden. Das Zahlenschloss, mit dem das dunkelblaue Rad der Marke Kreidler gesichert war, lag in einem Mülleimer in der Nähe. Das Bike stand seit Sonnabend, 20 Uhr, am Bahnhof. Die Polizei gibt den Zeitwert des Gefährts mit 420 Euro an und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer