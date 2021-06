Thönse

Jedes Kind lernt, dass es von Fliegenpilzen und Goldregen die Finger lassen sollte. Aber dass es in Deutschland noch viele andere Pflanzen gibt, die nicht nur giftig, sondern bei richtiger Dosierung auch heilend wirken und als Arzneimittel eingesetzt werden, wissen wohl die wenigsten. Einer der darüber genau Bescheid weiß, ist Siegfried Schäfer aus Thönse.

Dosierung macht den Unterschied

Der Wissenschaftler hat ein Buch geschrieben, in dem er Wirkung, Inhaltsstoffe und Geschichten von Alpenveilchen, Herbstzeitlosen und anderen Giftpflanzen vorstellt. „Die Frage ist nicht, ob eine Pflanze giftig ist oder nicht. Es ist im Allgemeinen eine Frage der Dosierung.“

Sein erstes Buch „Toxikologie“ ist ein reines Lehrbuch für Studierende, das in vielen Universitätsbibliotheken zu finden ist. Quelle: Inga Schönfeldt

Er ist vom Fach. In Pharmakologie und Toxikologie, einem Fachbereich der Medizin, hat er promoviert und schließlich als Professor in Hamburg gelehrt und bei einem Pharmakonzern in Hannover gearbeitet. Mitte der Neunzigerjahre veröffentlichte er ein Lehrbuch über Toxikologie, das seitdem immer wieder neu aufgelegt wurde. Sein neues Buch solle sich aber nicht nur an Forscherinnen und Forscher richten, sondern an Naturheilkunde interessierte Laien. Um Pflanzen in der Natur zu bestimmen, ist es in erster Linie nicht gedacht. „Es war mir wichtig, dass es wissenschaftlich korrekt, aber für die Allgemeinheit verständlich ist“, erklärt er. „Und die ein oder andere Anekdote ist auch zu finden.“

Pflanzen bereits in Antike genutzt

In Russland habe man bis ins vorige Jahrhundert etwa den Fliegenpilz gerne gegessen, um sich zu berauschen. Der Wirkstoff wurde vom Körper so gut wie gar nicht abgebaut. „Der Urin wurde deswegen immer weiter verwendet“, erzählt er. Die Menschen tranken ihn und erlebten so einen zweiten Rausch. Die Geschichte der Menschheit hält viele solcher Anekdoten bereit. „Ich finde diese Verknüpfung von Geschichte und Medizin spannend“, sagt der 72-Jährige.

Denn viele Pflanzen haben, wenn sie richtig eingesetzt werden, auch durchaus eine heilende Wirkung. Über Jahrhunderte hinweg, von Generation zu Generation, wurde das Wissen über sie weitergegeben. „Teilweise ist das Wissen über ihre Wirkung von vor Christus übers Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert weitergegeben worden. Die Anwendung von Arzneimitteln hat sich aus diesen Traditionen und diesem Glauben entwickelt.“

„An vieles muss man glauben“

Diese Überlieferungen waren für die Menschen lange die einzige Möglichkeit, Krankheiten zu behandeln. Bis ins 19. Jahrhundert seien die systemischen und wissenschaftlichen Kenntnisse der Chemie sehr begrenzt gewesen, erklärt er. „Die einzige Möglichkeit war es, Pflanzen auszuprobieren und aufgrund der Erfahrungen damit zu therapieren“, sagt er. Genau wie in der modernen Pharmazie haben manche dieser Pflanzen auch nur eine Placebo-Wirkung. „Verschiedenste Pflanzen wurden etwa gegen Menstruationsbeschwerden oder Gicht eingesetzt, ohne dass man heute eine fachliche Begründung dafür hätte. Es gibt vieles, woran man geglaubt hat, aber auch vieles, das tatsächlich eine gute Wirksamkeit hat.“

Eine Pflanze, die auch eine nachweisbare Wirkung hat, ist der Fingerhut. Im 18. Jahrhundert nutzte der britische Arzt William Withering den Fingerhut gegen Ödeme bei seinen Patienten. Allerdings dosierte er öfters mal etwas zu gering oder zu stark, da noch nicht bekannt war, dass die Menge der Inhaltsstoffe je nach Jahreszeit und Reifegrad der Pflanze variiert. „Diesen Wirkstoff aus dem Fingerhut, Digitalisglykoside, stellt man heute synthetisch her und verkauft ihn als Arzneimittel“, erklärt Schäfer. „Der synthetische Stoff ist viel reiner als der pflanzliche und damit besser dosierbar.“

Trotz aller Begeisterung für Heil- und Giftpflanzen – sein Wissen über diese Pflanzen nutzt Schäfer nicht, um selbst eigene Salben oder Tees anzurühren. Umso lieber geht er aber Pilze sammeln mit den Enkelkindern. Auch dabei ist es schließlich wichtig, zu wissen, welcher Pilze giftig ist und welcher nicht.

Das Buch „Die Dosis macht das Gift. Heilende Pflanzen im Spiegel der Geschichte“ erscheint Mitte Juni für 19,95 Euro im Quelle & Meyer Verlag..

Von Inga Schönfeldt