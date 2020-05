Tierheim will ausgesetzte Schweine gesund pflegen und sucht Halter

Engensen/Krähenwinkel

Ihnen geht es weiterhin nicht gut: Die zwei Hängebauchschweine, die eine Spaziergängerin am Donnerstag, 14. Mai, im Wald auf dem Lahberg in Engensen entdeckt hat, leiden an Räude. Das berichtet Doris Peterek, Leiterin des Tierheim Hannover in Langenhagen, jetzt auf Anfrage. Die Krankheit sei bereits „ganz schlimm“. Die beiden Tiere werden jetzt behandelt, damit sie die kleinen Milben, die sich an der Haut festgesetzt haben, wieder los werden. Das kann eine langwierige Sache werden. Doch das Tierheim wolle beide „gesund pflegen“. „Wir hoffen, dass uns das auch gelingt“, sagt Peterek. Sie spricht von einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz des bisherigen Halters. Dieser habe sich augenscheinlich schlecht um die Vierbeiner gekümmert.

Das weibliche Schwein leidet zudem an einer Lungenentzündung. Und, weil ihr männlicher Partner nicht kastriert ist, könne es auch sein, dass sie tragend ist und bald Junge bekommt. Fachärzte der Tierärztlichen Hochschule in Hannover hatten sich die beiden Tiere, die von der alarmierten Polizei eingefangen wurden, untersucht. Der Test auf die Afrikanische Schweinepest fiel negativ aus. Inzwischen hat das Tierheim den Hängebauchschweinen auch Namen gegeben: Die Mitarbeiter haben sie Olga und Alfred getauft.

Anzeige

Zur Galerie Aus einem Wald in Engensen ins Tierheim: Die Einrichtung in Langenhagen päppelt zwei kleine Schweine auf, die eine Spaziergängerin entdeckt hat.

Halter hat Fundtiere vermutlich ausgesetzt

Bislang habe sich niemand gemeldet, der die Tiere vermisst, berichtet Peterek. Sie geht deshalb davon aus, dass der vorherige Besitzer die beiden einfach ausgesetzt hat. Ohrmarken, die Hinweise auf den Halter geben könnten, haben die kleinen, aber bereits ausgewachsenen Schweine nicht. Eigentlich sei eine Anmeldung beim Veterinäramt Pflicht, sagt die Tierheim-Leiterin. Ein Hinweis aus der Bevölkerung habe bislang nicht zum Erfolg geführt. Sie bittet deshalb um weitere Nachrichten per E-Mail an info@tierheim-hannover.de oder unter Telefon (0511) 9733980. Auch die Polizei in Großburgwedel nimmt Hinweise auf den Halter der Schweine unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Weitere NP+ Artikel

Interessierte, die Olga und Alfred künftig ein neues Zuhause geben möchten, können sich bereits beim Tierheim melden. Doch aktuell geht es den beiden noch nicht gut genug. Sie sind noch lange nicht so weit, dass das Tierheim sie weiter vermittelt. Fest steht: Künftig sollen sie besser leben dürfen. „Die sollen es dann natürlich supergut haben, nachdem sie jetzt aus so einer schlechten Haltung kommen“, sagt Peterek und formuliert bereits eine Bedingung: Wer die beiden aufnehmen möchte, muss bereits Wissen in der Schweinehaltung haben.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley