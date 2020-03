Darum wird der Gehweg an der Thönser Straße nur auf einer Seite saniert

Großburgwedel

Die Region Hannover saniert seit einigen Wochen die Thönser Straße in Großburgwedel. In diesem Zuge erneuert die Baufirma gerade den Gehweg auf der nördlichen Seite. Dort können Passanten demnächst auf einem bestens aufbereiteten Bürgersteig spazieren. Doch für sein Gegenstück auf der anderen Straßenseite gilt das nicht. „Drüben Lyzeum, hier Museum“, sagt ein Anwohner und spricht von einer vertanen Chance, den Ortseingang einladend zu gestalten. Laut der Stadt Burgwedel sind auf der Südseite lediglich partielle Reparaturen geplant.

„Was ich nicht verstehe: Warum schließt sich die Stadt nicht an, wenn es hier schon eine Großbaustelle gibt?“, sagt der Mann, der nicht namentlich genannt werden will. Für die Arbeiter, die an der Thönser Straße werkeln, hat er großes Lob übrig: „Ich habe schon viele Baustellen gesehen, aber so etwas noch nicht. So akribisch, so professionell, wirklich toll.“ Doch als er bei ihnen nachgefragt habe, wann sie denn wohl mit der anderen Seite anfingen, sei er nach der Antwort aus allen Wolken gefallen.

Region Hannover saniert nur ehemalige Radwege

Denn die Antwort der Arbeiter lautete: Gar nicht, denn dafür habe man keinen Auftrag bekommen. Zwar werde der Bereich der Bushaltestelle und auch das direkte Umfeld der neuen Bedarfsampel, die an der Ecke zur Straße Am Flöth installiert wird, neu gepflastert. Doch damit habe es sich. In der Tat: Die Region Hannover saniere lediglich die ehemaligen Radwege im Stadtgebiet, und das bereits seit 2017, heißt es auf Anfrage aus der Burgwedeler Stadtverwaltung. „Für die reinen Gehwege war schon immer die Stadt zuständig“. Das sei an der Thönser Straße in Großburgwedel nicht anders als auch in den Ortschaften Engensen, Wettmar und Thönse, wo diese Sanierungen bereits abgeschlossen sind.

Die Baufirma saniert nur den Gehweg auf der Nordseite der Thönser Straße. Quelle: Sandra Köhler

Die Stadt wolle nach Darstellung des Anwohners nicht tätig werden, ohne ihn und seine Nachbarn in die Pflicht zu nehmen. „Wenn wir das wollen, sollen wir uns an den Kosten beteiligen“, sagt der Mann. Für ihn ist das unverständlich, seiner Meinung nach müsste das die Allgemeinheit komplett zahlen. Der Gehweg auf der Südseite sei alles andere als in einem guten Zustand: Er sei kurvig, die Wurzeln der Straßenbäume drückten die Pflastersteine hoch, es hätten sich Wellen und Stolperfallen gebildet. Löcher im Gehweg seien mehr oder weniger nur notdürftig geflickt. Und die heftigen Niveauunterschiede hätten noch eine Folge: „Wenn es regnet, stehen hier die Pfützen.“

Stadt widerspricht: Reparaturen zugesagt

„Wir sind nun mal ’Rollator-Town’“, sagt der Anwohner. Was er meint, ist folgendes: Viele in der Kommune, deren Bevölkerung den höchsten Altersdurchschnitt in der Region Hannover aufweist, seien auf Rollatoren oder zumindest nicht gut zu Fuß. Wenn sich zwei derart eingeschränkte Passanten auf dem nicht sanierten Gehweg an der Thönser Straße begegneten, könne es leicht kritisch werden – insbesondere auf dem Abschnitt, der in Richtung Raiffeisenmarkt an einem Stück Graben ohne Geländer vorbeiführt.

Der Gehweg auf der Südseite der Thönser Straße weist manche Flickstelle auf. Quelle: Sandra Köhler

Der Angabe, sie wolle im südlichen Seitenbereich nicht tätig werden, widerspricht die Stadtverwaltung deutlich. Zwar sei keine komplette Sanierung vorgesehen, aber notwendige, partielle Reparaturmaßnahmen auf der Südseite werde es geben. Diese seien aufgrund der Pflasterung gut möglich. Das sei den Anliegern bei einem Ortstermin Anfang März im Gespräch mit Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller und Harald Rietz vom Bauamt der Stadt Burgwedel erklärt und auch zugesagt worden. Und falls Gehwege so schwer beschädigt sein sollten, dass die vorhandene Pflasterung eine simple Reparatur nicht zulasse, erfolge dort eine Teilsanierung. Dieses Prozedere sei in allen Ortschaften gleich.

Von Sandra Köhler