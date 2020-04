Thönser Senioren bedanken sich für ein besonderes Osterkonzert

Thönse/Wettmar

Das kleine Konzert bereitete eine riesige Freude, aber auch das Dankesschreiben freute die Empfänger: „An die lieben Menschen der St.-Marcus-Kirchengemeinde. Wir alle wollen von ganzem Herzen Danke sagen. Sie haben uns eine riesige Freude bereitet. In dieser Krisenzeit, wo wir bleiben müssen, wo wir sind, in der niemand von unseren Lieben zu uns darf, erfahren wir von Ihnen dieses wundervolle Zeichen der Nächstenliebe.“

Senioren schreiben Dankesbrief

Mit diesen Zeilen bedankten sich die Bewohner des Thönser Seniorenheims für ein Überraschungskonzert, das ihnen am Ostersonntag Andreas Lührig und Jonas-Christian Kurtze gegeben hatten. „Christ ist erstanden“ und einige weitere – zur Osterzeit passende – Lieder spielten die beiden Mitglieder des Bläserkreises St. Marcus aus Wettmar. Sie hatten sich mit ihren Instrumenten vor dem Haus am Strubuschweg aufgestellt und dann einfach angefangen zu musizieren. Angekündigt war das Konzert nicht.

Bereiteten mit ihrem kleinen Osterkonzert den Bewohnern des Seniorenheims in Thönse eine Riesenfreude: Rainer Lührs (links) und Jonas Christian Kurtze. Quelle: privat

„Das war für unsere Bewohner etwas ganz, ganz Besonderes“, berichtete Cornelia Rockahr, Chefin des Heims. „Darum war es ihnen auch ein Bedürfnis, sich zu bedanken.“ Gemeinsam gestalteten die Senioren gleich ein Dankesschreiben. Und das wurde dann eher ein Dankesplakat. DIN A3 groß und unterschrieben von allen Bewohnern des Hauses. Anschließend ließen sie es bei der Kirchengemeinde in Wettmar abgeben.

Wiederholung für kommendes Jahr geplant

Übrigens: Die Musiker des Bläserkreises spielten nicht nur in Thönse. Insgesamt acht Bläser waren am Ostersonntag jeweils in Zweiergruppen in Engensen, Thönse und Wettmar unterwegs. Und das gefiel nicht nur den Zuhörern. „Es war auch für uns sehr schön“, berichtete Kurtze. Darum soll der kleine Auftritt am Ostersonntag kein Einzelfall bleiben. „Wir überlegen derzeit, ob wir die Aktion im kommenden Jahr nicht wiederholen sollten. Auch ohne eine Corona-Pandemie.“

Von Thomas Oberdorfer