Thönse

Die Brandermittler sind bei der Suche nach der Ursache für das Feuer in Thönse fündig geworden. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses am Hermann-Löns-Weg war in der Nacht zu Ostermontag abgebrannt. „Wir gehen davon aus, dass sich der Brand aus einer Feuerschale heraus entwickelt hat“, erläuterte Michael Bertram, Sprecher der Polizeidirektion Hannover, am Dienstag. „Zu diesem Ergebnis sind unsere Experten nach einer Begutachtung gekommen.“

Brand springt auf Dachstuhl über

Zuvor rückten die Brandursachenermittler aus Hannover noch einmal zu dem Haus am Hermann-Löns-Weg in Thönse aus. Schnell fiel ihr Verdacht auf eine Feuerschale. Diese habe in der Nähe der Fassade gestanden, schilderte Bertram die Situation. „Wir gehen davon aus, dass die Schale nach Benutzung nicht richtig abgelöscht wurde und so das Feuer auf den Dachstuhl des Gebäudes überspringen konnte. Andere mögliche Ursachen konnten unsere Ermittler ausschließen.“ Nach Bertrams Worten sei das Haus akut einsturzgefährdet.

Der Brand brach gegen 1.45 Uhr aus, das Feuer griff schnell auf den Dachstuhl über. „Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem gesamten Haus“, sagt Björn Schimkewitsch, stellvertretender Ortsbrandmeister in Thönse.

Ein Brand hat am frühen Ostermontag ein Einfamilienhaus in Thönse zerstört, im Einsatz war auch die Drehleiter aus Burgdorf. Quelle: Sven Warnecke

70 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen

Seinen Angaben zufolge alarmierte die Leitstelle zunächst die Ortsfeuerwehren aus Thönse, Kleinburgwedel und Wettmar sowie die Ortsfeuerwehr aus der Nachbarstadt Burgdorf, die mit der Drehleiter und Einsatzkräften die Löscharbeiten unterstützte. Später rückten auch Feuerwehrleute aus Engensen an, weil weitere Atemschutzgeräteträger benötigt wurden. Bis zu 70 Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Von Thomas Oberdorfer