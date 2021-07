Thönse

Das ist ein Bild mit Symbolwert: Die Ortsbürgermeister von Thönse, Engensen und Wettmar entfernen gemeinsam mit Burgwedels Bürgermeister Axel Düker (SPD) und dem Verkehrsdezernenten der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, eine der letzten rot-weißen Absperrbaken an der Thönser Ortsdurchfahrt. Gleich drei Baustellen waren es, welche die Anwohner seit 2019 zu verkraften hatten: die Sanierung der Ortsdurchfahrt und den Bau der Radwege nach Wettmar und Engensen. 3 Millionen Euro hat die Region insgesamt investiert.

Letztere seien 2,50 Meter breit angelegt worden, um „Platz auch für schnelle Fahrräder und E-Bikes zu schaffen“, sagte der Verkehrsdezernent zum Abschluss am Montag. Denn der Radverkehr habe stark zugenommen. „Aus Thönser Sicht sind wir sehr zufrieden“, sagte Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr (CDU) zur Ortsdurchfahrt. „Und den langersehnten Radweg nach Wettmar haben wir auch bekommen.“ 600.000 Euro kostete die Strecke nach Engensen, 800.000 Euro die nach Wettmar. Finanziert wurden sie aus der Radverkehrsförderung des Bundes und von der Region.

Die Bushaltestelle Bruchweg ist barrierefrei umgebaut und der Sicherheit wegen verlegt worden. Das Buswartehäuschen soll demnächst dorthin umziehen. Quelle: Sandra Köhler

Ortsdurchfahrt: Stadt und Region ziehen an einem Strang

Die Thönser begleiteten die Straßensanierung der fünf Bauabschnitte durchaus kritisch. So machten sie sich für den Erhalt der Busbucht stark, stritten für eine Ampel zur Sicherheit der Grundschüler und hinterfragten unangekündigte Einbahnstraßenregelungen. In einer Dorfgemeinschaftsaktion wurde eines der alten Buswartehäuschen versetzt, das zweite soll in Kürze folgen.

Bei der 1,6 Millionen Euro teuren Straßensanierung haben sich Region und Stadt zusammengetan: Fahrbahn, Gehwege und Entwässerungsrinnen wurden erneuert, auf der südlichen Fahrbahnseite wurde ein Fahrradschutzstreifen angelegt. Die Bushaltestelle Bruchweg wurde verlegt und mit taktilen Elementen barrierefrei ausgebaut. Um den Verkehr zu bremsen, wurden an Ortseingängen Verkehrsinseln gebaut. „Und wir haben viele Stellen abgesenkt, sodass auch Menschen mit Rollatoren oder Kinderkarren davon profitieren“, sagte Düker.

An den Ortsein- bzw. -ausgängen wie hier Richtung Großburgwedel sind auf der Ortsdurchfahrt Verkehrsinseln angelegt worden. Quelle: Sandra Köhler

Appell: Fahrradschutzstreifen nur in eine Richtung befahren

Erwin Fette (Grüne), Ortsbürgermeister von Wettmar, lobte die Vernetzung aus den neu angelegten und bereits bestehenden Radwegen. An den richtigen Umgang mit den roten Fahrrad-schutzstreifen auf den sanierten Ortsdurchfahrten müssten sich die Burgwedeler allerdings erst noch gewöhnen. Nicht jeder nutze sie. „Manche fahren sogar entgegen der Fahrtrichtung“, sagte Joachim Lücke (SPD), Vize-Ortsbürgermeister aus Engensen.

Dabei gilt ein strenges Rechtsfahrgebot, weshalb in Thönse zum Teil Richtungspfeile und auf der südlichen Fahrbahnseite Piktogramme aufgebracht sind. „Die Straße ist zu schmal, um auf beiden Seiten Schutzstreifen anzulegen“, sagte Verkehrsdezernent Franz. Das Fahren in die falsche Richtung könne– gerade in Kurven – gefährlich werden. „Das ist ein Lernprozess für alle“, befand Bürgermeister Düker. Das gelte auch für Autofahrer, die bisher noch gelegentlich auf den roten Streifen hielten.

Von Sandra Köhler