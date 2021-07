Thönse

Ingmar Franke öffnet stolz die Tore des Feuerwehrhauses in Thönse. „Das ist er“, sagt der Ortsbrandmeister und zeigt auf ein dem äußeren Anschein nach sehr altes Feuerwehrauto. „Der Eiserne Gustav“, so nenne man im Ort das Fahrzeug, das seit 1974 im Dienst in Thönse und bis heute im Einsatz ist.

Seinen Namen hat der Wagen deshalb bekommen, weil der Thönser Bürger Gustav Kirschner damals die Feuerwehr auf die Versteigerung aufmerksam gemacht hatte, berichtet Franke. Für umgerechnet 7000 Euro sollte das Fahrzeug dann in den Ortsteil kommen.

„Es handelt sich um ein 1954 erbautes Sondermodell von Magirus-Deutz“, erzählt Franke. Zunächst war es im Einsatz am Flughafen Celle, von dort aus ging es an die dortige Feuerwehrschule. 1974 wurde das Fahrzeug dann schließlich versteigert.

Um den „Eisernen Gustav“ kümmert sich vor allem Ortsbrandmeister Ingmar Franke. Quelle: Janna Silinger

„Wenn mich nicht alles täuscht, ist es das älteste im Dienst stehende Feuerwehrfahrzeug in Deutschland“, sagt Franke. Aufgrund des Alters wurde der „Eiserne Gustav“ bereits 1991, zum 100-jährigen Bestehen der Wehr, einmal grundsaniert. „Neuer Lack und ein neuer Tank und noch ein paar Sachen wurden da gemacht“, erzählt Franke, dem das Gerät sehr am Herzen liegt.

In ein oder zwei Jahren geht Gustav „in Rente“

Er selbst sei von Lothar Hennigs, dem ehemaligen Gerätewart, der das Fahrzeug angeschafft hatte, an die Hand genommen und in die Geheimnisse des „Eisernen Gustav“ eingewiesen worden. Seitdem habe er ihn gehegt und gepflegt. In ein oder zwei Jahren allerdings sei es für den Wagen „Zeit, in Rente zu gehen“. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass er Thönse verlassen wird.

Der „Eiserne Gustav“ ist seit 1974 in Thönse im Einsatz. Gebaut wurde er 1954. Quelle: Janna Silinger

„Das lasse ich nicht zu“, sagt Franke. Es sei noch nicht klar, was mit dem Wagen geschieht, aber er bleibt im Ort. „Ich würde es nicht übers Herz bringen, ihn zu verkaufen – obwohl wir schon Angebote bekommen haben. Der ist heute wieder viel wert.“

Ohnehin sei bis dahin noch Zeit. Und wer weiß, wie oft der „Eiserne Gustav“ noch Verwendung findet. „Zuerst fährt immer unser neues Einsatzfahrzeug raus“, erläutert Franke und zeigt auf einen modernen Wagen aus dem Jahr 2006. Doch Gustav fahre, wenn es größere Einsätze gibt, hinterher. Mit 3000 Litern Wasser könne er schon einiges löschen.

Gustav zu fahren, ist gar nicht so leicht

Das habe der Wagen auch beim Brand einer Ikea-Lagerhalle Anfang der Achtzigerjahre bewiesen. „Das war, glaube ich, sein größter Einsatz.“ Doch auch zu einem großen Flächenbrand im vergangenen Jahr bei Engensen sei der „Eiserne Gustav“ mit ausgerückt. Man brauche ihn eben noch.

Es sei allerdings nicht ganz einfach, ihn zu fahren, sagt der Ortsbrandmeister. Bei Einsätzen sollten das deshalb stets die älteren und erfahrenen Feuerwehrleute machen. „Man muss bei dem mit Zwischengas fahren“, informiert Franke. Das wissen die jüngeren Kollegen nicht. Außerdem hat der Wagen keine Servolenkung. „Dagegenzusteuern ist nicht so leicht.“

Der „Eiserne Gustav“ wird noch ein oder zwei Jahre im Dienst bleiben. Quelle: Janna Silinger

Ein paar Runden aus Spaß können jedoch auch die Jüngeren mal drehen, denn Lust darauf hätten sie, sagt Franke lachend. Und dann guckt auch jeder hin. Denn obwohl Gustav in der Gegend bekannt ist: Anschauen kann man ihn immer wieder.

Von Janna Silinger