Thönse

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Unbekannte die Milchtankstelle in Thönse aufgebrochen. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Diebe die Türen der zwei Automaten aufgehebelt und das Wechselgeld in den Automaten gestohlen, so beschreibt es Landwirt Christian Büchtmann. Die Türen der zwei Automaten wurden dabei verbogen.

Am Dienstagmorgen um 6.30 Uhr hatte ein Mitarbeiter des Hofbesitzers Christian Büchtmann die Automaten demoliert vorgefunden. Die Polizei war laut Büchtmann bereits vor Ort. Ein paar Tage vor Ostern dieses Jahres war die Milchtankstelle Dieben zum Opfer gefallen. Insgesamt viermal wurde der Automat laut Büchtmann bereits aufgebrochen – und damit ist er offenbar nicht allein. Milchtankstellen in Uetze und Soltau seien ebenfalls aufgebrochen worden, sagt Büchtmann. Das hätten ihm die betroffenen Landwirte berichtet.

Milchtankstelle ist wieder in Betrieb

Immerhin konnte der Landwirt die Milchtankstelle bereits am Dienstagvormittag wieder in Betrieb nehmen. Der zweite Automat, an dem Kundinnen und Kunden Käse kaufen können, war kurz darauf auch wieder funktionstüchtig. Genaue Angaben zu der Schadenshöhe kann Büchtmann noch nicht machen.

Von Max Baumgart