Großburgwedel

Die Großburgwedeler Straßenkarten müssen voraussichtlich im nächsten Jahr neu geschrieben werden: Durch einen geplanten Ringtausch mit Land und Region erhält die Stadt Burgwedel den Zugriff auf innerstädtische Straßen, die bislang in anderer Verantwortung lagen. Was kompliziert klingt (und auch ist), wird voraussichtlich ganz praktische Folgen haben. Die Stadtverwaltung könnte in der Folge den Verkehr in der Innenstadt massiv beruhigen.

Tempo 30 ist auf Landesstraßen die Ausnahme

Tempo-30-Schilder auf den Ortsdurchfahrten sind in Großburgwedel momentan noch die absolute Ausnahme. Erst die Novelle der Straßenverkehrsordnung hatte vor wenigen Jahren einen solche Temporeduzierung auf der Straße Im Mitteldorf und der Fuhrberger Straße zur Folge gehabt. Seit der Neuregelung können Verkehrsbehörden auch auf sogenannten klassifizierten Straßen – zu denen auch Landesstraßen wie die Straße Im Mitteldorf zählen – Tempo 30 anordnen. Die Bedingung dafür ist der direkte Zugang zu einer schützenswerten Einrichtung wie Schulen, Kitas, Altenheime und Krankenhäuser. Seitdem schreiben Schilder im Bereich der Großburgwedeler Grundschule und des Wohnparks eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde vor. Davor und dahinter dürfen Auto- und Lastwagenfahrer jedoch schneller unterwegs sein.

Noch ist der Tempo-30-Abschnitt vor der Grundschule Großburgwedel kurz. Quelle: Frank Walter

Nicht nur der Stadtverwaltung war es ein Dorn im Auge, dass ausgerechnet im absoluten Zentrumsbereich zwischen der St.-Petri-Kirche und der Kreuzung nahe Rossmann und Vatter Tempo 50 bislang nicht anzuordnen war. Auch mehr als 500 Bürger setzten sich mit ihren Unterschriften dafür ein, die Zone des Tempolimits auszudehnen – am liebsten sogar auf die gesamte Strecke vom Aldi-Markt im Westen über die Straßen in der Meineworth und Im Mitteldorf bis zur Vatter-Kreuzung an der Hannoverschen Straße.

Viel Verkehr , viele Ausfahrten

Initiiert hatten die Unterschriftenaktion Burgwedels Altbürgermeister und ehemaliger Europa-Parlamentarier Karsten Hoppenstedt und der Großburgwedeler Unternehmer Holger Strenger. Zu viel Verkehr, gerade durch Lastwagen ohne Ziel in der Stadt, viele Ausfahrten, dazu querende Fußgänger und Radfahrer, die wahlweise auf dem schmalen Gehweg oder der Fahrbahn unterwegs sind – für sie eine ganz gefährliche Situation.

Parallel zu diesem bürgerschaftlichen Engagement setzte jedoch auch die Stadtverwaltung, unterstützt vom CDU-Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann, alle Hebel in Bewegung, um mit der Region Hannover – zuständig für die Kreisstraßen – und der Landesstraßenbehörde einen Ringtausch zu vereinbaren. Dadurch soll die Klassifizierung von Landes-, Regions- und kommunalen Straßen verändert werden. Die Großburgwedeler Umgehungsstraße soll in die Verantwortung des Landes übergehen, die innerstädtischen Landesstraßen dafür in Verantwortung der Stadt kommen. Zwei Abschnitte, die bisher als Landesstraße ausgeschildert sind, werden zudem zu Regionsstraßen. „Auch wir als Stadt haben das Interesse, dass mehr Verkehr auf die Umgehungsstraße kommt“, so Bürgermeister Axel Düker. Da Navigationsgeräte vorrangig höher klassifizierte Straßen anzeigten, „würde der Verkehr in der Stadt sofort abnehmen“, sagte Fredermann.

Die Großburgwedeler Ortsumgehung soll künftig Landesstraße werden. Quelle: Frank Walter

Minister Althusmann verkündet persönlich die Einigung

Kein Geringerer als Landesverkehrsminister Bernd Althusmann persönlich überbrachte nun bei einem Treffen am späten Mittwochabend, direkt im Anschluss an eine Plenarsitzung in Hannover, die frohe Kunde: Die Landesbehörde habe die „sehr dringende Bitte aus Burgwedel“ nachdrücklich geprüft – „und dieses Konzept würden wir mitgehen“.

Karsten Hoppenstedt (von links), Axel Düker, Bernd Althusmann und Rainer Fredermann zeigen die Karten zum Vorhaben. Quelle: Frank Walter

Die Landesbehörde soll das weitere Vorgehen nun mit der Region besprechen. Nötig seien Verkehrsgutachten und Zustandsuntersuchungen, „das ist sicher nicht unter einem Jahr zu machen“, so der Minister. Nötig sind zudem formelle Beschlüsse durch die Regionsversammlung und den Burgwedeler Rat.

In der Konsequenz würde die Stadt Burgwedel auf der Ortsdurchfahrt von Aldi bis Vatter-Kreuzung ebenso wie auf dem Straßenzug Im Klient und Bahnhofsstraße künftig leichter zu Tempo 30 kommen. Doch nicht nur das, wie Bürgermeister Düker sagte: „Wir bekommen die Gestaltungshoheit. Da kann man tolle Sache entwickeln, zum Beispiel am Alten Markt“, sagte er mit Blick auf die geplante Innenstadtsanierung, für die das Land bereits 1 Million Euro an Fördergeld zugesagt hat.

Von Frank Walter