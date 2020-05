Burgwedeler Tanzclub sucht Freifläche zum Üben

Burgwedel

Trotz der ab Montag, 25. Mai, geltenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen wissen die 35 Mitglieder des Burgwedeler Tanzclubs noch nicht, wann sie sich wieder in der Gruppe bewegen können. Bis Freitagmittag, 22. Mai, hatte der Vorstand des Vereins nach Aussage von Ulrike Gülke noch nicht von der Stadt Burgwedel erfahren, ob ab der nächsten Woche die Trainingsstätte in der Aula der Grundschule Wettmar wieder zur Verfügung stehen wird. Dabei ist Line Dance gut geeignet für die geltenden Maßnahmen in der Corona-Krise – dabei tanzt jede Person einzeln für sich eine bestimmte Choreografie in Reihen. „Wir könnten wunderbar den Mindestabstand einhalten“, sagt Vorstandsmitglied Gülke.

Sollte es den Tänzern in naher Zukunft weiterhin nicht möglich sein, an der gewohnten Stätte zu üben, könnte die Gruppe vorübergehend an die frische Luft wechseln. „Wir sind im Gespräch mit jemandem, der eine Gewerbefläche besitzt“, sagt Gülke. Für sie steht fest, dass dies aber nur eine Notlösung sein kann. „Wir müssten auf jeden Fall deutlich markieren, was zwei Meter Abstand genau sind. Ich habe dafür kein richtiges Gefühl“, sagt Gülke lachend. Noch wisse sie auch gar nicht, welche Mitglieder zur Teilnahme unter freiem Himmel bereit wären. „Ein älteres Mitglied hat schon deutlich gesagt, dass sie als Zugehörige der Risikogruppe verzichtet“, so Gülke.

Anzeige

Judotrainerin fehlt der Sport „ziemlich doll“

Seit dem Kleinkindalter geht Sylke Bohlen Woche für Woche auf die Matte. Inzwischen ist die Judotrainerin und Abteilungsleiterin des TSV Wettmar 48 Jahre alt und muss schon seit Wochen auf ihren geliebten Sport verzichten. „Judo fehlt mir schon ziemlich doll“, sagt sie. Aufgrund der coronabedingten Beschränkungen darf Judo derzeit noch nicht wieder in gewohnter Form ausgeübt werden. Bei der Kampfkunst gehört Körperkontakt einfach dazu. Doch der bleibt weiterhin untersagt.

Weitere NP+ Artikel

Vom Deutschen Judo Bund gibt es eine Empfehlung, die besagt, dass bis Ende August kein Judo stattfinden soll. „Es kann gut sein, dass wir uns daran orientieren“, sagt Sportwart und Trainer Jörg Bohlen. Das genaue Vorgehen wird erst in den nächsten Tagen besprochen. Fest steht für ihn: „Judoübungen ohne Partner sind nur Ergänzungstraining. Es ist besonders schwierig, damit Kinder bei Laune zu halten.“ Deshalb wird das 108 Quadratmeter große Dojo in Wettmar wohl vorerst weiter geschlossen bleiben.

In den zurückliegenden Wochen war die Kreativität der Abteilungsleitung gefragt. Das Ehepaar Bohlen organisierte die sogenannte Judo-Safari. Sechs Wochen lang gab es verschiedene Aufgaben für die teilnehmenden Kinder. Athletik- und Judoübungen sowie ein Kreativteil gehörten dazu. So mussten die Kinder beispielsweise mit ihrem Kuscheltier Judo-Situationen nachstellen – natürlich mit passendem Kampfanzug und farbigem Gürtel.

Bei der Judosafari des TSV Wettmar absolvieren Mitglieder Übungen im eigenen Garten und schicken dann Videos. Quelle: Screenshot/privat

Judoka springen wie Kängurus

Zum Athletikbereich gehörte ein Hindernislauf. „Da kamen lustige Videos zusammen“, sagt Sylke Bohlen. Beim Dosenwerfen mussten die Teilnehmer den Dosen vorab ebenfalls Kampfanzüge verpassen und diese dann umwerfen. Die Sprungübung kam bei allen besonders gut an und sorgte für viele Lacher. Sie sollten sich springend als ein bestimmtes Tier fortbewegen. „Wer ein Känguru war, sollte auch so ähnlich hüpfen“, erklärt die Abteilungsleiterin.

Zum judospezifischen Teil zählte unter anderem, eine Übung im Garten oder auf dem Teppich nachzustellen und dabei jeden einzelnen Schritt zu erklären. Da auch bestimmte Werte zu der Kampfkunst zählen, war eine weitere Aufgabe, aufzuschreiben, in welcher Situation man sich an dem Tag besonders hilfsbereit gezeigt hatte.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode