Großburgwedel

Einfach nur ein Akt sinnloser Zerstörung? Ein unbekannter Täter zerstörte am Montagvormittag die Heckscheibe eines Autos in Großburgwedel. Gestohlen wurde aus dem Hyundai nichts. Das Auto war von seinem Besitzer in der Zeit zwischen 9.50 und 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße In der Meineworth abgestellt worden. Die hinzugerufene Polizei konnte keine weitere Spuren feststellen. Es ist unklar, wie die Scheibe zerstört wurde. Die Beamten des Kommissariates Großburgwedel ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von Thomas Oberdorfer