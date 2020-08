Großburgwedel

Wegen der Corona-Beschränkungen keinen Urlaub gebucht, aber freie Zeit und Lust auf Bewegung und Sport an der frischen Luft? Da ist das Sommerferien-Sportangebot der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) vielleicht genau das Richtige. Kinder und Erwachsene finden dabei reichlich Gelegenheit, sich in Gemeinschaft unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln zu verausgaben. Das Angebot richtet sich in erster Linie an die Mitglieder. Wer zum Schnuppern hinkommen will, ist aber stets willkommen.

TSG nutzt für viele Angebote das Stadion Auf der Ramhorst

Body-Workout heißt es immer montags im Stadion, Auf der Ramhorst 4. Dort bieten die Übungsleiterinnen Gaby Köster, Waltraud Lorenz und Bianca Benedek von der Abteilung Aerobic jeweils von 18 bis 19 Uhr ein abwechslungsreiches Ganzkörper-Workout an. Eine eigene Gymnastikmatte, ein großes Handtuch und etwas zu trinken sind mitzubringen. Bei Regen fällt der Kurs aus.

Viermal wöchentlich treffen sich Laufgruppen der Walking-Abteilung: montags von 18 bis 19 Uhr im Stadion, Auf der Ramhorst 4, dazu dienstags von 10 bis 11 Uhr, mittwochs von 18 bis 19 Uhr sowie freitags von 15 bis 16.30 Uhr jeweils auf dem Parkplatz am Bahnhof in Großburgwedel.

Kinder turnen im Rathauspark

Die Skigymnastik, die donnerstags von 19 bis 20 Uhr im Stadion, Auf der Ramhorst 4, angeboten wird, ist auch für Nicht-Skifahrer gut geeignet, um die eigene Fitness zu verbessern. Schwerpunkte bilden Übungen aus den Bereichen Ausdauer, Kräftigung und Koordination.

Zum Turnen lädt die Abteilung Kinder- und Jugendturnen Kinder aller Altersklassen immer dienstags und donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr in den Rathauspark in Großburgwedel ein. Im Angebot sind kontaktlose Spiele, Konditionstraining, Laufwettbewerbe und das Training von Bodenturnelementen.

Männer spielen im Stadion Beachvolleyball

Die Mitglieder der Abteilung Freizeitsport für Männer treffen sich dienstags und mittwochs von 19 bis 21 Uhr im Stadion, Auf der Ramhorst 4, zum Beachvolleyball. Interessierte sind auch außerhalb der Ferien willkommen.

Für gesundheitsorientierte Mitglieder bietet Raya Friedrich bei gutem Wetter montags von 19.30 bis 20.15 und von 20.15 bis 21 Uhr in zwei Gruppen ein Funktionstraining im Stadion, Auf der Ramhorst 4, an. Als Alternative zum Angebot Herz-Kreislauf-Prävention veranstaltet die Übungsleiterin Barbara Moschüring Fahrradtouren. Diese beginnen bei gutem Wetter immer dienstags um 18 Uhr an der Ecke Thönser Straße/Rathaus.

Auch Kinder können das Sportabzeichen machen

Die TSG bietet auch in den Ferien an jedem Mittwoch ab 18.15 Uhr im Stadion Sportlern die Möglichkeit, das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes abzulegen. Mitmachen können nicht nur Jugendliche und Erwachsene, sondern auch schon Kinder, die in diesem Jahr sechs Jahre alt werden und sich den vier Disziplinen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination stellen wollen.

Die Leichtathletik- und die Handballabteilung bieten auch in den Ferien eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten an, die über die Abteilungsleitungen zu erfragen sind. Kontaktmöglichkeiten sind der Homepage der TSG auf www.tsg-info.de zu entnehmen. Für alle Angebote gilt aus Vorsicht vor dem Coronavirus: Teilnehmer müssen bereits in Sportkleidung erscheinen. Für die Angebote im Stadion treffen sich alle Teilnehmer fünf Minuten vor Beginn am Tor der Sportanlage. Dort werden sie dann von den Übungsleitern abgeholt.

Von Sandra Köhler