„Eine Jahresversammlung im Juli, das hatten wir auch noch nicht“: Mit diesen Worten eröffnete der Vorsitzende der Turnerschaft Großburgwedel (TSG), Uli Appel, die kurzfristig in die Agora der IGS verlegte Versammlung. Und die hatte es in sich, galt es für die 56 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder doch, die Weichen für die Zukunft des größten Burgwedeler Sportvereins zu stellen.

Unsicherheit, wie es weitergeht für die Sportvereine

Wie wird es weitergehen in einem Jahr, in dem wegen des Coronavirus alles anders ist? Das beschäftigt die TSGler sehr. So kam im Zuge der Diskussionen bei der Vorstellung des Haushaltsansatzes auch die Frage auf, wie es mit dem Sportbetrieb weitergehe und ob die Gruppen sich denn trotz anstehender Ferien weiter im Stadion Auf der Ramhorst treffen könnten. „Wir planen erst mal ganz normal“, sagte Appel. Das Stadion stehe nach Auskunft der Ersten Stadträtin Christiane Concilio weiterhin zur Verfügung. Er betonte, dass er es nach wie vor für unverantwortlich halte, aktuell mit Kindern in den Hallen zu trainieren.

Eine Freiluftsportanlage, die von verschiedenen Vereinen genutzt werde, sei nicht gerade üppig für eine Stadt wie Burgwedel, sagte Appel. Auch die Hallensituation werde mit dem Abriss der zwei kleinen Gymnasiumshallen und angesichts des Zustandes der von der TSG viel genutzten Halle der Seniorenbegegnungsstätte sowie städtebaulicher Erwägungen nicht eben einfacher. „Wir sind dankbar, dass die Stadt bei der Planung zum Abriss der Hallen und zum Neubau der großen Halle noch einmal nachgebessert hatte“, sagte Appel. „Aber inwieweit eine große Halle den Bedarf auffängt, wird man sehen. Das ist eben eine Schulsporthalle und damit in erster Linie auch dafür gedacht. Gruppen von Vereinen, die am Vormittag oder frühen Nachmittag trainieren, werden sie dann nicht nutzen können.“

Erweitert die TSG ihr aktivCenter?

Nicht nur, aber auch diese Überlegungen spielen eine Rolle bei dem Gedanken, das mittlerweile 20 Jahre alte TSG-aktivCenter an der Hannoverschen Straße zu erweitern. Ein Anbau im Bereich der Cafeteria oder sogar eine zweite Halle, die dann auch von anderen Gruppen des Vereins genutzt werden könnte, sind zwei Optionen, die der Vorstand sich vorstellen könnte. Doch was wirklich machbar ist, könne nur ein Fachmann, sprich ein Architekturbüro, anhand einer Vorplanung sagen, sagte der stellvertretende Vorsitzende Ulli Friedrich. „Wir müssen ohnehin dringend sanieren. Teppich, Duschen und Umkleideräume sind fällig“, sagte er. „Und jetzt sind die Chancen, Förderungen zu bekommen, so gut, wie sie lange nicht wieder sein werden.“

Das aktivCenter sei nicht nur die größte Sparte und in den vergangenen Jahren konstant gewachsen, sondern gerade für junge Leute die attraktivste. Andere Vereine begönnen jetzt damit, Fitnessstudios zu bauen, um sich damit zukunftsfähig aufzustellen. „Junge Leute wollen trainieren, wann sie wollen und nicht zu einer festgelegten Trainingszeit“, argumentierte Friedrich. Das könnten durchaus anderthalb bis zwei Stunden pro Training sein – vier- bis fünfmal die Woche. „Und das aktivCenter ist jetzt schon gut ausgelastet.“ Ein Zusammenrücken und Engerstellen von Geräten sei gerade mit Blick auf Corona nicht vorstellbar.

Mitglieder wollen kein finanzielles Risiko eingehen

Auch wenn die Zeit für dieses Projekt drängt – bis September oder Oktober müsste eine Bauvoranfrage mitsamt Zeichnung gestellt werden, Förderanträge bis Februar kommenden Jahres –: Gar so leicht taten sich die Mitglieder nicht damit, dem Vorstand das Okay zu geben, mehrere Zehntausend Euro für eine Vorplanung auszugeben. „Wir wissen nicht, wie das Jahr verläuft und ob wir den angepeilten Gewinn von gut 40.000 Euro wirklich erreichen“, mahnte ein Vereinsmitglied. „In einer solchen Situation 30.000 Euro in eine Planung zu investieren, von der wir nicht wissen, ob wir sie wirklich umsetzen, halte ich für unverantwortlich.“

Zwischen Zustimmung für eine Vision und dem Wunsch, möglichst risikolos und in kleinen Schritten agieren zu können, bewegten sich andere Wortmeldungen. „Es geht hier erst mal nur um das Abschätzen dessen, was machbar ist. Über einen Bau selbst müssen ohnehin die Mitglieder entscheiden“, beruhigte Appel all jene, die fürchteten, erst einmal angestoßen, entpuppe sich das Projekt ohnehin als Selbstläufer. Zum Schluss gab die überwiegende Mehrheit ihr Ja zu einer Grobplanung, die nicht mehr als maximal 15.000 Euro kosten dürfe.

Neuer Internetauftritt geplant

Die Mitglieder legten noch einmal nach, damit auch der Internetauftritt der TSG demnächst zukunftsweisend, übersichtlich und vor allem für Mobilgeräte optimiert sein wird. „Dann können auch einzelne Sparten eigene Unterseiten erstellen und sich dort ausgiebig darstellen“, kündigte Friedrich an. Bisher war das daran gescheitert, dass der Vorstand auch für separat von der Hauptseite der TSG erstellte Internetauftritte haftet. Etwa 10.000 Euro soll die schöne neue Website kosten.

Diese Mitglieder sind der TSG seit Langem treu Seit 25 Jahren Mitglied in der Turnerschaft Großburgwedel sind Dieter Teichert, Sabine Scharpenberg, Gisela Krings, Christine Daitsche, Fred Tetzlaff, Lars Augustin, Manfred Kraack, Ulrich Mohr, Benjamin Dankert, Cornelia Schütte-Geffers, Jochen Streich, Wiebke Meyer-Kutz und Christa Prinz. Ein halbes Jahrhundert gehört Renate Schallehn zum größten Burgwedeler Verein. Auf stolze 60 Jahre Mitgliedschaft schaut Bernd Raschke zurück.

Von Sandra Köhler