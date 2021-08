Ein Wahlvorstand ist ein Team aus Wahlhelferinnen und -helfern, das in den Wahllokalen der einzelnen Wahlbezirke für den ordnungsgemäßen Ablauf der Stimmabgabe und die Feststellung des Wahlergebnisses zuständig ist. Es besteht aus dem Wahlvorsteher (also einem Vorsitzenden), dem Schriftführer, deren Stellvertretern und den Beisitzern. Sie arbeiten in einer Früh- und einer Spätschicht. Bei der Auszählung ab 18 Uhr sind dann wieder alle dabei. Der oder die Vorsitzende hat die Leitung inne und führt die Aufsicht über Wahlkabine und -urne. Er oder sie achtet insbesondere auf die Wahrung des Wahlgeheimnisses. Schriftführerinnen und -führer führen das Wahlverzeichnis und prüfen die Wahlberechtigung anhand der Wahlbenachrichtigung oder des Personalausweises. Die Beisitzerinnen und Beisitzer geben die Stimmzettel aus, und die zählen sie später auch aus. Die Ergebnisse werden dann vom Schriftführer in einer Niederschrift festgehalten.