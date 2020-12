Burgwedel

Für Familien mit kleinen Kindern haben sich die Gemeinden St. Petri und St. Marcus für Heiligabend noch eine besondere Aktion einfallen lassen: In der Nähe der Kirchen und Kapellen in Groß- und Kleinburgwedel, Engensen, Thönse und Wettmar hat der Weihnachtsmann jeweils eine Mütze verloren. „Es wäre schön, wenn die Familien uns am Nachmittag bei der Suche helfen könnten“, sagt Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel. Wer eine Mütze findet, sende ein Foto per Whatsapp an Telefon (01 76) 44 20 88 70 für Groß- und Kleinburgwedel oder (01 71) 1 13 13 26 für Engensen, Thönse und Wettmar.

Von Thomas Oberdorfer