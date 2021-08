Burgwedel

Seinen neuen Arbeitsplatz in der Straßenmeisterei Burgwedel – den kennt Niklas Gliemann bereits, auch wenn er erst zum 1. August seine Ausbildung begonnen hat und diese Woche als Azubi noch gemeinsam mit den anderen Auszubildenden der Region in Hannover verbringt. Denn auch das Bewerbungsgespräch absolvierte der 17-Jährige aus Hannover-Bothfeld schon an der Hannoverschen Straße. Einen richtigen Rundgang über das Areal aber unternahm er kurze Zeit später, nachdem er die Zusage für die dreijährige Ausbildung zum Straßenwärter erhalten hatte.

„Erst hatte ich die Anprobe für meine Arbeitskleidung, dann habe ich mir die Maschinen und alles angeschaut“, sagt der gebürtige Burgwedeler, der die Kita- und Grundschulzeit in der Stadt verbracht hatte. Mit seiner Familie zog er schließlich in die Landeshauptstadt. Dort bestand er in diesem Jahr an der Realschule die Prüfungen. Auf die Ausbildung zum Straßenwärter aber kam er weder über die Schule noch über eine Berufsinformation. „In den Ferien arbeite ich oft bei einem Freund auf dem Bauernhof, und dabei haben wir über die Arbeit der Straßenmeisterei gesprochen“, sagt Gliemann.

Region wirbt offensiv um Azubis – auch mit Film

Er bewarb sich bei der Region und wurde als einer von 19 Bewerbern angenommen, wie Heike Moldenhauer, bei der Regionsverwaltung für gut 300 Azubis zuständig, ergänzt. Den Ausschlag für seine Entscheidung habe die Vielfalt der Aufgaben gegeben, sagt der angehende Straßenwärter, der mit seinen Kollegen für die Straßen im Nordosten der Region verantwortlich sein wird. „Wir müssen Schilder reinigen und warten, Äste zurückschneiden, die Seitenränder pflegen oder auch Schlaglöcher ausbessern und Wege pflastern“, nennt Gliemann einige Arbeiten, die er künftig erledigen wird. „Letztlich ist alles drin.“

Auch ein Kettensägenschein, auf den sich der Azubi besonders freut, und der Führerschein für Lastwagen. „Beides ist Bestandteil der Ausbildung, wird also von der Region finanziert“, sagt Moldenhauer. Ihren Angaben zufolge wirbt die Region offensiv um Nachwuchskräfte, nicht nur für die Stellen in Büros, sondern auch für verwaltungsfremde Berufe wie jenen in der Straßenmeisterei. „Dazu haben wir vor zwei Jahren einen Werbefilm gedreht, der die vielen Ausbildungen zeigt“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Diese Offensive zahle sich angesichts der guten Bewerberzahl in diesem Jahr nun aus.

Gliemann, der in seiner Freizeit gern Eishockey bei den Pferdeturm Hunters spielt, hat diese Bewerbungsphase hinter sich gebracht. Jetzt arbeitet er sich in die Gegend rund um Burgwedel ein und hat dafür schon einmal die Fahrpläne von Bus und Bahn studiert – ehe er im November zum Blockseminar der Berufsschule nach Katlenburg fährt.

