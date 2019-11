Engensen/Wettmar

Die Wettmarer Straße in Engensen wird ab Montag, 25. November, zwischen der Thönser beziehungsweise Ramlinger Straße und Wettmar für voraussichtlich vier Wochen gesperrt. Die Region saniert dort die Fahrbahn. Aus diesem Grund entfallen in dieser Zeit die Haltestellen Wettmar/Hinter den Höfen und Wettmar/Celler Weg. Betroffen sind davon die Regiobus Linien 621, 634 und 639. Eine Ersatzhaltestelle wird in Wettmar circa 100 Meter von der Haltestelle Celler Weg in Richtung Lönsweg eingerichtet.

Von Lisa Otto