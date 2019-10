Großburgwedel

Ein wichtiger Tag für die Erinnerungskultur in Burgwedel: Während einer Gedenkstunde am Sonnabend, 23. November, 9 Uhr, werden am Rande der Innenstadt 28 Stolpersteine verlegt. Sie sollen an die Säuglinge erinnern, die während der NS-Zeit als Kinder osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen mitten im Ort im sogenann...